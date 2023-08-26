"Колос" прошел одесский "Систерс" в 1/8 финала женского Кубка Украины

Борьба на втором этаже. Фото: Дмитрий Богомолов

Женский одесский футбольный клуб "Систерс" дебютировал на стадионе "Черноморец". В рамках 1/8 финала Кубка Украины одесситки играли против бронзовых призеров элитного дивизиона "Колоса" из Ковалевки.

Подробности матча в эксклюзивном материале Новини.LIVE.

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В прошлом розыгрыше (в сезоне 2021/22) "Колос" дошел до финала турнира, став 11-й командой-финалисткой за всю историю розыгрыша Кубка. Стать новым обладателем Кубка ей помешал чемпион Высшей лиги прошлого сезона - ЖФК "Ворскла".

А вот для одесской молодой, но амбициозной команды этот матч был проверкой на высоком уровне. И девушки справились с этим непростым экзаменом.

"Колос" в атаке. Фото: Дмитрий Богомолов

Добавим, что в составе "Систерс", которых возглавляет Евгений Додурич, немало опытных игроков. Есть игроки сборной Молдовы — Думитрица Присикари в защите, скоростная бразильская легионерка Дженнифер Да Коста на фланге в полузащите, отличный вратарь Ольга Бойченко, опытная Дарья Ивкова (Воронцова).

Поражение за которое не стыдно

Первый тайм хозяйки отыграли надежно и даже имели возможность выйти вперед. Но после перерыва фаворитки все же провели 2 мяча. Забили Когут на 58-й минуте и Воронина на 76-й.

В итоге 0:2, но "Систерс" все равно оставили очень замечательное впечатление.

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