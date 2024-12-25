Команда Довбика Рома шукає тренера — розглядають три кандидатури

Футбольний клуб "Рома". Фото: instagram.com/officialasroma

В італійській "Ромі" активно шукають нового головного тренера, який прийме команду наступного сезону. Вже є імена, якими цікавляться римляни.

"Рома" розглядає три кандидатури на посаду головного тренера команди на наступний сезон, повідомляє Calciomercato.com.

Читайте також:

Кожне з імен відоме футбольним вболівальникам. Деякі із кандидатур наразі мають роботу.

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті. Фото: REUTERS/Juan Medina

Ким цікавиться "Рома"

Римська "Рома" розглядає кандидатури Карло Анчелотті ("Реал" Мадрид), Массіміліано Аллегрі (без клубу) та Джан П'єро Гасперіні ("Аталанта").

У команди наступного сезону точно буде новий головний тренер, оскільки нинішній наставник команди Клаудіо Раньєрі підписав контракт до кінця сезону та наступного року має перейти на адміністративну посаду в клубі.

На цю мить "Рома" посідає 10 місце у Серії А. Її відставання від зони єврокубків складає 12 очок.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик змусив Тайсона Ф'юрі пожертвувати велику суму на потреби України.

Воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін може переїхати до топклубу Бундесліги.

Андрій Ярмоленко вже працює над трансферами до київського "Динамо" і може привезти до Києва зірку УПЛ.

Кріштіану Роналду показав, як екстремально відпочиває у Фінляндії.