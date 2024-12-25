Команда Довбика Рома ищет тренера — рассматривают три кандидатуры

Футбольный клуб "Рома". Фото: instagram.com/officialasroma

В итальянской "Роме" активно ищут нового главного тренера, который примет команду в следующем сезоне. Уже есть имена, которыми интересуются римляне.

"Рома" рассматривает три кандидатуры на должность главного тренера команды на следующий сезон, сообщает Calciomercato.com.

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Каждое из имен известно футбольным болельщикам. Некоторые из кандидатур пока работают в клубах.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти. Фото: REUTERS/Juan Medina

Кем интересуется "Рома"

Римская "Рома" рассматривает кандидатуры Карло Анчелотти ("Реал" Мадрид), Массимилиано Аллегри (без клуба) и Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта").

У команды в следующем сезоне точно будет новый главный тренер, поскольку нынешний наставник команды Клаудио Раньери подписал контракт до конца сезона и в следующем году должен перейти на административную должность в клубе.

На этот момент "Рома" занимает 10 место в Серии А. Ее отставание от зоны еврокубков составляет 12 очков.

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