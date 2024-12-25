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Команда Довбика рассматривает трех кандидатов на пост тренера

25 декабря 2024 19:18
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Команда Довбика Рома ищет тренера — рассматривают три кандидатуры
Футбольный клуб "Рома". Фото: instagram.com/officialasroma
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В итальянской "Роме" активно ищут нового главного тренера, который примет команду в следующем сезоне. Уже есть имена, которыми интересуются римляне.

"Рома" рассматривает три кандидатуры на должность главного тренера команды на следующий сезон, сообщает Calciomercato.com.

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Каждое из имен известно футбольным болельщикам. Некоторые из кандидатур пока работают в клубах.

Карло Анчелотти
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти. Фото: REUTERS/Juan Medina

Кем интересуется "Рома"

Римская "Рома" рассматривает кандидатуры Карло Анчелотти ("Реал" Мадрид), Массимилиано Аллегри (без клуба) и Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта").

У команды в следующем сезоне точно будет новый главный тренер, поскольку нынешний наставник команды Клаудио Раньери подписал контракт до конца сезона и в следующем году должен перейти на административную должность в клубе.

На этот момент "Рома" занимает 10 место в Серии А. Ее отставание от зоны еврокубков составляет 12 очков.

Напомним, украинский боксер Александр Усик заставил Тайсона Фьюри пожертвовать большую сумму на нужды Украины.

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин может переехать в топ-клуб Бундеслиги.

Андрей Ярмоленко уже работает над трансферами в киевское "Динамо" и может привезти в Киев звезду УПЛ.

Криштиану Роналду показал, как экстремально отдыхает в Финляндии.

спорт футбол Артем Довбик тренер ФК Рома (Рим)

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:59 Авиакатастрофа в Казахстане — появилось видео из салона самолета

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