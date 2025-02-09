Таловєров та Плімут творять сенсацію в Кубку Англії

Гравці "Плімута" під час матчу з "Ліверпулем". Фото: REUTERS/David Klein

У Кубку Англії з футболу сталася найбільша сенсація цьогорічного розіграшу. До неї причетна команда українця.

"Плімут", за який виступає український захисник Максим Таловєров, переміг "Ліверпуль" та пройшов до наступного етапу Кубку Англії, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Гравці "Плімута" святкують забитий м'яч. Фото: REUTERS/David Klein

"Плімут" перемагає "Ліверпуль"

Перший тайм пройшов за рівної боротьби. "Плімут" сильно не поступався "Ліверпулю", і навіть намагався "вколоти" у відповідь.

Це вдалося у другому таймі. На 53 хвилині господарі заробили пенальті, який реалізував Раян Гарді.

"Ліверпуль" після пропущеного м'яча пішов в атаку, намагаючись змінити характер гри замінами. Але вони не допомогли.

Більше того, хG "Плімута" (1.23) за підсумками гри виявилося більшим, ніж у "Ліверпуля" (1.00).

Максим Таловєров провів за "Плімут" весь поєдинок, відзначившись жовтою карткою наприкінці матчу.

"Плімут" — "Ліверпуль" — 1:0

Голи: Гарді, 53 (пен)

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