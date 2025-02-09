Таловеров и Плимут творят сенсацию в Кубке Англии

Команда Таловерова сотворила шокирующую сенсацию в Кубке Англии
В Кубке Англии по футболу произошла самая большая сенсация нынешнего розыгрыша. К ней причастна команда украинца.
"Плимут", за который выступает украинский защитник Максим Таловеров, победил "Ливерпуль" и прошел в следующий этап Кубка Англии, сообщает портал Новини.LIVE.
"Ливерпуль" выпустил на поединок часть игроков, которые ранее не имели стабильного игрового времени. Коррективы Арне Слота во время игры не сработали.
"Плимут" побеждает "Ливерпуль"
Первый тайм прошел при равной борьбе. "Плимут" сильно не уступал "Ливерпулю", и даже пытался "уколоть" в ответ.
Это удалось во втором тайме. На 53 минуте хозяева заработали пенальти, который реализовал Райан Харди.
"Ливерпуль" после пропущенного мяча пошел в атаку, пытаясь изменить характер игры заменами. Но они не помогли.
Более того, хԌ "Плимута" (1.23) по итогам игры оказалось больше, чем у "Ливерпуля" (1.00).
Максим Таловеров провел за "Плимут" весь поединок, отметившись желтой карточкой в конце матча.
"Плимут" — "Ливерпуль" — 1:0
Голы: Харди, 53 (пен)
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