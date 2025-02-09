Таловеров и Плимут творят сенсацию в Кубке Англии

Игроки "Плимута" во время матча с "Ливерпулем". Фото: REUTERS/David Klein

В Кубке Англии по футболу произошла самая большая сенсация нынешнего розыгрыша. К ней причастна команда украинца.

"Плимут", за который выступает украинский защитник Максим Таловеров, победил "Ливерпуль" и прошел в следующий этап Кубка Англии, сообщает портал Новини.LIVE.

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Игроки "Плимута" празднуют забитый мяч. Фото: REUTERS/David Klein

"Плимут" побеждает "Ливерпуль"

Первый тайм прошел при равной борьбе. "Плимут" сильно не уступал "Ливерпулю", и даже пытался "уколоть" в ответ.

Это удалось во втором тайме. На 53 минуте хозяева заработали пенальти, который реализовал Райан Харди.

"Ливерпуль" после пропущенного мяча пошел в атаку, пытаясь изменить характер игры заменами. Но они не помогли.

Более того, хԌ "Плимута" (1.23) по итогам игры оказалось больше, чем у "Ливерпуля" (1.00).

Максим Таловеров провел за "Плимут" весь поединок, отметившись желтой карточкой в конце матча.

"Плимут" — "Ливерпуль" — 1:0

Голы: Харди, 53 (пен)

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