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Головна Спорт Команда Усика підтвердила можливість бою з Вайлдером

Команда Усика підтвердила можливість бою з Вайлдером

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 17:25
Усик може провести бій проти найсильнішого нокаутера сучасності
Олександр Усик. Фото: Reuters

У мережі все частіше починаються розповсюджувати чутки про наступний бій абсолютного чемпіона Олександра Усика. В останні дні обговорення стосується потенційної зустрічі з ексчемпіоном із США Деонтеєм Вайлдером.

Про потенційний бій з Вайлдером розповів директор команди Усик Сергій Лапін, повідомив портал World Boxing News.

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Олександр Усик. Фото: Reuters

Усик може побитися з Вайлдером

Лапін вважає, що бій із Вайлдером можливий, але все залежить від обставин. До того ж Деонтей наразі не є обов’язковим претендентом.

"Вайлдер залишається одним із найбільш потужних нокаутерів у світовому боксі, але він на роздоріжжі. Проте недооцінювати його було б помилкою — він непередбачуваний і небезпечний", — заявив Лапін.

Вайлдер, якому 39 років, 28 червня повернувся після поразок від Джозефа Паркера та Чжана Чжілея, здолавши технічним нокаутом у сьомому раунді Тайррелла Герндона.

Вайлдер хоче знову битися за титул й тому звільнив свого тренера Маліка Скотта, який раніше говорив про здатність Деонтея нокаутувати Усика. Після звільнення фахівець набагато обережніше у своїх заявах.

Усик, який 19 липня нокаутував Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді, розглядає бій в ММА з Джейком Полом, захист титулу проти Джозефа Паркера та третій поєдинок проти Тайсона Ф' юрі.

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Олександр Усик бокс Деонтей Вайлдер суперважка вага професійний бокс українські боксери
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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