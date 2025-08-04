Усик может провести бой против сильнейшего нокаутера современности

Александр Усик. Фото: Reuters

В сети все чаще начинаются распространять слухи о следующем бое абсолютного чемпиона Александра Усика. В последние дни обсуждение касается потенциальной встречи с экс-чемпионом из США Деонтеем Уайлдером.

О потенциальном бое с Уайлдером рассказал директор команды Усик Сергей Лапин, сообщил портал World Boxing News.

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Лапин считает, что бой с Уайлдером возможен, но все зависит от обстоятельств. К тому же Деонтей пока не является обязательным претендентом.

"Уайлдер остается одним из самых мощных нокаутеров в мировом боксе, но он на распутье. Однако недооценивать его было бы ошибкой - он непредсказуем и опасен", — заявил Лапин.

Уайлдер, которому 39 лет, 28 июня вернулся после поражений от Джозефа Паркера и Чжана Чжилея, одолев техническим нокаутом в седьмом раунде Тайррелла Герндона.

Уайлдер хочет снова драться за титул и поэтому уволил своего тренера Малика Скотта, который ранее говорил о способности Деонтея нокаутировать Усика. После увольнения специалист гораздо осторожнее в своих заявлениях.

Усик, который 19 июля нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде, рассматривает бой в ММА с Джейком Полом, защиту титула против Джозефа Паркера и третий поединок против Тайсона Фьюри.

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