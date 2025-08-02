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Головна Спорт Команда Усика працює над зірковим боєм Олександра в ММА

Команда Усика працює над зірковим боєм Олександра в ММА

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 14:38
Усик може перейти в ММА заради супербою — вже йдуть переговори
Олександр Усик. Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик наразі розглядає пропозиції для наступного поєдинку. Ймовірно, що він може провести його не в боксі.

Про це повідомив директор команди Усика Сергій Лапін в інтерв’ю Seconds Out.

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Олександр Усик. Фото: Reuters

Усик йде в ММА

За словами Лапіна, команда Усика наразі працює над можливістю поєдинку з американським блогером і боксером Джейком Полом.

Лапін розповів, що до цього поєдинку є спортивний та глядацький інтерес й саме тому він може бути наступним. До того ж шанси будуть рівніші, якщо бій пройде в ММА, а не в боксі.

"У ММА шанси рівніші: у Пола є досвід, а Усику доведеться адаптуватися. Це може стати масштабним шоу з величезною аудиторією", — заявив Лапін.

При цьому директор не повідомив, на якому етапі йдуть перемовини.

Раніше Усик на "Вемблі" нокаутував Даніеля Дюбуа у п’ятому раунді, вдруге ставши абсолютним чемпіоном світу в хевівейті. Після бою на ринг вийшов Пол і провів з Олександром битву поглядів.

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Олександр Усик ММА бокс Джейк Пол українські боксери
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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