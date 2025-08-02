Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Команда Усика работает над звездным боем Александра в ММА

Команда Усика работает над звездным боем Александра в ММА

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 14:38
Усик может перейти в ММА ради супербоя — уже идут переговоры
Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сейчас рассматривает предложения для следующего поединка. Вероятно, он может провести его не в боксе.

Об этом сообщил директор команды Усика Сергей Лапин в интервью Seconds Out.

Реклама
Читайте также:
Александр Усик
Александр Усик. Фото: Reuters

Усик уходит в ММА

По словам Лапина, команда Усика сейчас работает над возможностью поединка с американским блогером и боксером Джейком Полом.

Лапин рассказал, что к этому поединку есть спортивный и зрительский интерес и именно поэтому он может быть следующим. К тому же шансы будут равны, если бой пройдет в ММА, а не в боксе.

"В ММА шансы более равные: у Пола есть опыт, а Усику придется адаптироваться. Это может стать масштабным шоу с огромной аудиторией", — заявил Лапин.

При этом директор не сообщил, на каком этапе идут переговоры.

Ранее Усик на "Уэмбли" нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде, во второй раз став абсолютным чемпионом мира в хэвивейте. После боя на ринг вышел Пол и провел с Александром битву взглядов.

Напомним, украинский вратарь готовится к новому сезону в Саудовской Аравии.

Сборную Бразилии по футболу могут не пустить в США на ЧМ-2026.

Бывший боец UFC хочет остаться в России и поддерживает их войну в Украине.

Российский удар уничтожил спортзал известного украинского клуба по каратэ.

Александр Усик ММА бокс Джейк Пол украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации