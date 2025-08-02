Усик может перейти в ММА ради супербоя — уже идут переговоры

Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сейчас рассматривает предложения для следующего поединка. Вероятно, он может провести его не в боксе.

Об этом сообщил директор команды Усика Сергей Лапин в интервью Seconds Out.

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По словам Лапина, команда Усика сейчас работает над возможностью поединка с американским блогером и боксером Джейком Полом.

Лапин рассказал, что к этому поединку есть спортивный и зрительский интерес и именно поэтому он может быть следующим. К тому же шансы будут равны, если бой пройдет в ММА, а не в боксе.

"В ММА шансы более равные: у Пола есть опыт, а Усику придется адаптироваться. Это может стать масштабным шоу с огромной аудиторией", — заявил Лапин.

При этом директор не сообщил, на каком этапе идут переговоры.

Ранее Усик на "Уэмбли" нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде, во второй раз став абсолютным чемпионом мира в хэвивейте. После боя на ринг вышел Пол и провел с Александром битву взглядов.

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