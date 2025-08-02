Усик может перейти в ММА ради супербоя — уже идут переговоры

Команда Усика работает над звездным боем Александра в ММА
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сейчас рассматривает предложения для следующего поединка. Вероятно, он может провести его не в боксе.
Об этом сообщил директор команды Усика Сергей Лапин в интервью Seconds Out.
Усик уходит в ММА
По словам Лапина, команда Усика сейчас работает над возможностью поединка с американским блогером и боксером Джейком Полом.
Лапин рассказал, что к этому поединку есть спортивный и зрительский интерес и именно поэтому он может быть следующим. К тому же шансы будут равны, если бой пройдет в ММА, а не в боксе.
"В ММА шансы более равные: у Пола есть опыт, а Усику придется адаптироваться. Это может стать масштабным шоу с огромной аудиторией", — заявил Лапин.
При этом директор не сообщил, на каком этапе идут переговоры.
Ранее Усик на "Уэмбли" нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде, во второй раз став абсолютным чемпионом мира в хэвивейте. После боя на ринг вышел Пол и провел с Александром битву взглядов.
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