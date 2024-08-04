Аліна Комащук розповіла про перемогу та принцип незламності української збірної

Аліна Комащук та Ольга Харлан. Фото: Reuters

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях через 16 років повторила успіх Олімпійських ігор в Пекіні та виграла золоті медалі. Одним із лідерів команди була досвідчена Аліна Комащук.

Після перемоги Комащук розповіла про своє емоції та щодо основного принципу команди. Слова українки навела "Трибуна".

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Аліна Комащук. Фото: Reuters

Українці не здаються

За словами Комащук, після перемоги емоції були настільки сильними, що вона сама мало що вже пам’ятає з того, що було після переможного удару Ольги Харлан.

При цьому Аліна розповіла про принцип, який допоміг їм перемогти. Це зарядженість йти до кінця та не здаватися, поки не завдали переможний удар.

"Не здавайся — ти можеш. Тобі треба думати, аналізувати і вірити. З вірою роби прийоми. Можуть не проходити-не проходити — до кінця.

Як ми говорили з дівчатами — за кожен удар, поки останній не завдали чи не отримали — ми не здаємось", — сказала Комащук.

Зазначимо, що для Комащук олімпійська золота медаль стала найвищим досягненням у кар'єрі. Раніше вона ставала срібним призером Олімпіади-2016 у Ріо-Де-Жанейро.

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