Алина Комащук рассказала о победе и принципе несокрушимости украинской сборной

Алина Комащук и Ольга Харлан. Фото: Reuters

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях 16 лет спустя повторила успех Олимпийских игр в Пекине и выиграла золотые медали. Одним из лидеров команды была опытная Алина Комащук.

После победы Комащук рассказала о своих эмоциях и об основном принципе команды. Слова украинки привела "Трибуна".

Читайте также:

Алина Комащук. Фото: Reuters

Украинцы не сдаются

По словам Комащук, после победы эмоции были настолько сильными, что она сама мало что уже помнит из того, что было после победного удара Ольги Харлан.

При этом Алина рассказала о принципе, который помог им победить. Это заряженность идти до конца и не сдаваться, пока не нанесли победный удар.

"Не сдавайся — ты можешь. Тебе нужно думать, анализировать и верить. С верой делай приемы. Могут не проходить-не проходить — до конца.

Как мы говорили с девушками — за каждый удар, пока последний не нанесли или не получили — мы не сдаемся", — сказала Комащук.

Отметим, что для Комащук олимпийская золотая медаль стала самым высоким достижением в карьере. Ранее она становилась серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Напомним, Роналду признался, что возвращается в Европу — какой клуб выбрал Криштиану.

"Эвертон" решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца.

Зинченко покидает "Арсенал" — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги.

Самые яркие фото украинских саблисток — первые эмоции после "золота" на Олимпиаде 2024.

Танец украинской теннисистки Костюк на Олимпиаде завирусился в сети — видео.