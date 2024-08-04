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Комащук призналась, что у сборной Украины есть принцип, принесший олимпийское золото

4 августа 2024 09:20
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Алина Комащук рассказала о победе и принципе несокрушимости украинской сборной
Алина Комащук и Ольга Харлан. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях 16 лет спустя повторила успех Олимпийских игр в Пекине и выиграла золотые медали. Одним из лидеров команды была опытная Алина Комащук.

После победы Комащук рассказала о своих эмоциях и об основном принципе команды. Слова украинки привела "Трибуна".

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Алина Комащук. Фото: Reuters

Украинцы не сдаются

По словам Комащук, после победы эмоции были настолько сильными, что она сама мало что уже помнит из того, что было после победного удара Ольги Харлан.

При этом Алина рассказала о принципе, который помог им победить. Это заряженность идти до конца и не сдаваться, пока не нанесли победный удар.

"Не сдавайся — ты можешь. Тебе нужно думать, анализировать и верить. С верой делай приемы. Могут не проходить-не проходить — до конца.

Как мы говорили с девушками — за каждый удар, пока последний не нанесли или не получили — мы не сдаемся", — сказала Комащук.

Отметим, что для Комащук олимпийская золотая медаль стала самым высоким достижением в карьере. Ранее она становилась серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

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Олимпийские игры Олимпиада-2024 Фехтование сборная Украины по фехтованию сабля Париж-2024 Алина Комащук

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