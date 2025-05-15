Фанати Шахтаря і Динамо відзначились російськомовними кричалками у фіналі Кубка

Коментатор розкритикував фанів Шахтаря і Динамо за російську мову
Після фіналу Кубка України між "Шахтарем" та "Динамо" (1:1 6:5 по пен.) виник мовний скандал. Уболівальники клубів відзначились старими кричалками, які були російськомовні.
Увагу на це звернув коментатор Віталій Волочай, який повідомив про це в своєму Telegram-каналі.
Що кричали ультрас "Шахтаря" та "Динамо"
За словами Волочая, фанатам не вистачило фантазії перекласти свої кричалки. При цьому, навіть артисти спромоглися це зробити.
"Яка ж крінжатура кричалки з трибун руснявою. Ну невже не вистачає фантазії трохи змінити.
Блін, навіть Монатік все переспівав українською, а ви не можете?" — написав Волочай.
Волочай додав, які кричалки кричали ультрас: "Одиннадцать ребят", "Мы с тобой "Шахтер". Також "гірники" співали: "Вышел в степь донецкую парень молодой".
Зазначимо, що перемога в Кубку України дозволило "Шахтарю" потрапити в Лігу Європи, попри третє зайняте місце в УПЛ. "Олександрія", незалежно від результату, гратиме в Лізі конференцій.
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