Фанаты Шахтера и Динамо отметились русскоязычными кричалками в финале Кубка

Комментатор раскритиковал фанов Шахтера и Динамо за русский язык
После финала Кубка Украины между "Шахтером" и "Динамо" (1:1 6:5 по пен.) возник языковой скандал. Болельщики клубов отличились старыми кричалками, которые были русскоязычные.
Внимание на это обратил комментатор Виталий Волочай, сообщивший об этом в своем Telegram-канале.
Что кричали ультрас "Шахтера" и "Динамо"
По словам Волочая, фанатам не хватило фантазии перевести свои кричалки. При этом, даже артисты удосужились это сделать.
"Какая же кринжатура кричалки с трибун руснявой. Ну неужели не хватает фантазии немного изменить.
Блин, даже Монатик все перепел на украинском, а вы не можете? " — написал Волочай.
Волочай добавил, какие кричалки кричали ультрас: "Одиннадцать ребят", "Мы с тобой "Шахтер". Также "горняки" пели: "Вышел в степь донецкую парень молодой".
Отметим, что победа в Кубке Украины позволило "Шахтеру" попасть в Лигу Европы, несмотря на третье занятое место в УПЛ. "Александрия", независимо от результата, будет играть в Лиге конференций.
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