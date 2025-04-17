Компані назвав критичну проблему в грі Баварії

Венсан Компані під час матчу. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Венсан Компані у свій перший же сезон вивів "Баварію" до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Мюнхенська команда на рівних боролася з міланським "Інтером", але вибула з турніру.

Головний тренер "Баварії" пояснив, про що шкодує найбільше, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Баварія" не зуміла обіграти "Інтер" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Вдома мюнхенська команда поступилася з рахунком 1:2, а в Італії зіграла внічию 2:2. Вирішальний гол за "нерадзуррі" забив Бенжамен Павар, який перейшов до "Інтера" якраз із мюнхенського клубу.

Компані назвав причину поразки "Баварії"

Наставник німецької команди був засмучений результатом другого чвертьфінального матчу ЛЧ. Він подякував команді та заявив, що футболісти зробили максимум заради перемоги, залишили на полі абсолютно всі сили. Венсан Компані похвалив і "Інтер", і головного тренера міланської команди Сімоне Індзагі. Бельгієць назвав його дуже сильним опонентом, який створив потужний колектив.

Венсан Компані втішає гравців "Баварії". Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Найбільше Компані шкодує про те, що "Баварія" не візьме участь у фіналі Ліги чемпіонів, який відбудеться на домашньому для команди стадіоні "Альянц Арена". Наставник нагадав про травми, які залишили "Баварію" без кількох важливих футболістів перед протистоянням з "Інтером". Також тренер мюнхенців шкодує про моменти, які втратили гравці його команди.

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