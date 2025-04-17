Компани назвал критическую проблему в игре Баварии

Венсан Компани во время матча. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Венсан Компани в свой первый же сезон вывел "Баварию" в четвертьфинал Лиги чемпионов. Мюнхенская команда на равных боролась с миланским "Интером", но выбыла из турнира.

Главный тренер "Баварии" объяснил, о чем сожалеет больше всего, сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Бавария" не сумела обыграть "Интер" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Дома мюнхенская команда уступила со счетом 1:2, а в Италии сыграла вничью 2:2. Решающий гол за "нерадзурри" забил Бенжамен Павар, который перешел в "Интер" как раз из мюнхенского клуба.

Компани назвал причину поражения "Баварии"

Наставник немецкой команды был расстроен результатом второго четвертьфинального матча ЛЧ. Он поблагодарил команду и заявил, что футболисты сделали максимум ради победы, оставили на поле абсолютно все силы. Венсан Компани похвалил и "Интер", и главного тренера миланской команды Симоне Индзаги. Бельгиец назвал его очень сильным оппонентом, который создал мощный коллектив.

Венсан Компани утешает игроков "Баварии". Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Больше всего Компани сожалеет о том, что "Бавария" не примет участие в финале Лиги чемпионов, который состоится на домашнем для команды стадионе "Альянц Арена". Наставник напомнил о травмах, которые оставили "Баварию" без нескольких важных футболистов перед противостоянием с "Интером". Также тренер мюнхенцев сожалеет о моментах, которые упустили игроки его команды.

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