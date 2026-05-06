Компані пояснив, як Баварія зіграє з ПСЖ

Компані пояснив, як Баварія зіграє з ПСЖ

Дата публікації: 6 травня 2026 13:31
Компані оцінив шанси Баварії на вихід у фінал Ліги чемпіонів
Венсан Компані під час пресконференції. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Головний тренер "Баварії" Венсан Компані прокоментував майбутній матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів проти "ПСЖ". Перша зустріч між командами завершилася перемогою парижан з рахунком 5:4. Гра-відповідь пройде в Мюнхені.

Німецький клуб спробує відіграти мінімальне відставання і вийти у фінал турніру, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Венсан Компані зазначив, що характер матчу Ліги чемпіонів залежатиме від дій обох команд. За словами тренера, "Баварія" не збирається відходити від своєї ігрової моделі. Також бельгійський фахівець підкреслив, що мюнхенці налаштовані виключно на перемогу. У клубі вважають, що команда зберігає хороші шанси на вихід у фінал.

Венсан Компани
Венсан Компані з Джамалом Мусіалою. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Що сказав Компані перед матчем

"Важко уявити, що якась із команд зрадить принципам, які й дозволили їм зайти так далеко. Ми граємо вдома, хочемо перемогти і зробимо все для досягнення цієї мети. Наша місія — вигравати матчі. Щоб перемогти, потрібно забити на один гол більше, ніж суперник", — заявив Компані.

Тренер також нагадав, що обидві команди регулярно демонструють результативний футбол. Переможець протистояння зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти лондонського "Арсенала". Англійський клуб уже забезпечив собі місце у вирішальному матчі після перемоги над мадридським "Атлетіко".

Ліга чемпіонів Баварія Венсан Компані
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
