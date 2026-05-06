Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Компани объяснил, как Бавария сыграет с ПСЖ

Компани объяснил, как Бавария сыграет с ПСЖ

Ua ru
Дата публикации 6 мая 2026 13:31
Компани оценил шансы Баварии на выход в финал Лиги чемпионов
Венсан Компани во время пресс-конференции. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани прокомментировал предстоящий ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против "ПСЖ". Первая встреча между командами завершилась победой парижан со счетом 5:4. Ответная игра пройдет в Мюнхене.

Немецкий клуб попытается отыграть минимальное отставание и выйти в финал турнира, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Венсан Компани отметил, что характер матча Лиги чемпионов будет зависеть от действий обеих команд. По словам тренера, "Бавария" не собирается отходить от своей игровой модели. Также бельгийский специалист подчеркнул, что мюнхенцы настроены исключительно на победу. В клубе считают, что команда сохраняет хорошие шансы на выход в финал. 

Венсан Компани
Венсан Компани с Джамалом Мусиалой. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Что сказал Компани перед матчем

"Трудно представить, что какая-то из команд изменит принципам, которые и позволили им зайти так далеко. Мы играем дома, хотим победить и сделаем все для достижения этой цели. Наша миссия — выигрывать матчи. Чтобы победить, нужно забить на один гол больше, чем соперник", — заявил Компани. 

Тренер также напомнил, что обе команды регулярно демонстрируют результативный футбол. Победитель противостояния сыграет в финале Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала". Английский клуб уже обеспечил себе место в решающем матче после победы над мадридским "Атлетико". 

Читайте также:

Напомним, призом для победителя боя Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа станет чемпионский пояс из чистого золота

Ранее Новини.LIVE писали об интересе донецкого "Шахтера" к бывшему футболисту олимпийской сборной Украины. 

Лига чемпионов Бавария Венсан Компани
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации