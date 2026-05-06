Компани оценил шансы Баварии на выход в финал Лиги чемпионов

Венсан Компани во время пресс-конференции.

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани прокомментировал предстоящий ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против "ПСЖ". Первая встреча между командами завершилась победой парижан со счетом 5:4. Ответная игра пройдет в Мюнхене.

Немецкий клуб попытается отыграть минимальное отставание и выйти в финал турнира, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Венсан Компани отметил, что характер матча Лиги чемпионов будет зависеть от действий обеих команд. По словам тренера, "Бавария" не собирается отходить от своей игровой модели. Также бельгийский специалист подчеркнул, что мюнхенцы настроены исключительно на победу. В клубе считают, что команда сохраняет хорошие шансы на выход в финал.

Венсан Компани с Джамалом Мусиалой.

Что сказал Компани перед матчем

"Трудно представить, что какая-то из команд изменит принципам, которые и позволили им зайти так далеко. Мы играем дома, хотим победить и сделаем все для достижения этой цели. Наша миссия — выигрывать матчи. Чтобы победить, нужно забить на один гол больше, чем соперник", — заявил Компани.

Тренер также напомнил, что обе команды регулярно демонстрируют результативный футбол. Победитель противостояния сыграет в финале Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала". Английский клуб уже обеспечил себе место в решающем матче после победы над мадридским "Атлетико".

