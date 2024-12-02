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Компані пояснив, хто замінить Кейна у матчі Баварії із Шахтарем

2 грудня 2024 14:37
Станіслав Костюк - Редактор
Компані пояснив, хто зіграє із Шахтарем замість Кейна
Харрі Кейн святкує гол. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
Станіслав Костюк - Редактор

Головний тренер мюнхенської "Баварії" Венсан Компані відреагував на новину про травму лідера німецької команди. Форвард Харрі Кейн не допоможе "рекордмайстеру" у найближчих матчах.

Компані запевнив уболівальників у тому, що може гідно замінити Кейна, повідомляє Bayern & Germany.

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У матчі 12 туру чемпіонату Німеччини з футболу "Баварія" зіграла внічию з "Боруссією" у Дортмунді (1:1). У цьому поєдинку зазнав травми Харрі Кейн. Англійський форвард пошкодив м'язи стегна. Він пропустить щонайменше два тижні.

Харрі Кейн
Харрі Кейна ведуть із поля. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Кейн не зіграє із "Шахтарем"

Форвард "Баварії" пропустить декілька матчів своєї команди. Він не зможе допомогти мюнхенцям у матчі Кубка Німеччини з "Баєром", поєдинку Бундесліги з "Ганденгаймом", а також у протистоянні з донецьким "Шахтарем" у рамках Ліги чемпіонів.

Харрі Кейн
Харрі Кейн під час атаки. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Головний тренер "Баварії" Венсан Компані розуміє, що не зможе повноцінно замінити основного бомбардира команди. Але бельгійський наставник пообіцяв підібрати варіант, який допоможе компенсувати відсутність Харрі Кейна на полі.

Компані заявив, що у "Баварії" є багато талановитих гравців, які чекають на шанс проявити себе на полі. Тренер назвав Мюллера, Теля, Гнабрі, Сане та інших футболістів.

"Ми не були б претендентом на титули, якби залежали від одного гравця. У "Баварії" великий атакуючий потенціал. Моє завдання зробити так, щоб результативність команди не знизилася, і я знаю, що робити", — заявив Компані.

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спорт ФК Шахтар Ліга чемпіонів Баварія Гаррі Кейн

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