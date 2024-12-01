Кейн не допоможе Баварії у матчі проти Шахтаря у Лізі чемпіонів

Лідер Баварії не зіграє проти Шахтаря у Лізі чемпіонів
Мюнхенська "Баварія" не змогла обіграти "Боруссію" у Дортмунді. Німецька команда втратила не лише два бали, а й свого лідера напередодні важливого матчу із "Шахтарем".
"Баварія" зіграє у поєдинку Ліги чемпіонів не в оптимальному складі, повідомляє офіційний сайт клубу.
У матчі 12 туру німецької Бундесліги "Боруссія" у Дортмунді не дозволила перемогти "Баварії" (1:1). Лідер атак мюнхенської команди Харрі Кейн був змушений достроково попросити заміну через травму.
Коли Кейн повернеться на поле
Англійський форвард мюнхенського клубу травмував м'язи лівого стегна. Йдеться про розтягнення, яке Харрі Кейн отримав в одному з епізодів матчу проти "Боруссії".
У "Баварії" не коментують термін відновлення Кейна. Зазвичай за таких травм гравці пропускають від двох до трьох тижнів. Це означає, що Харрі майже не має шансів зіграти в матчі Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря", який відбудеться у вівторок, 10 грудня. Також форвард пропустить поєдинки з "Баєром" у Кубку Німеччини (3 грудня) та "Ганденгаймом" у Бундеслізі (7 грудня).
У сезоні 2024/2025 Харрі Кейн провів за "Баварію" 19 матчів у всіх турнірах, забив 20 голів та зробив 7 результативних передач.
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