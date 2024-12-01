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Лідер Баварії не зіграє проти Шахтаря у Лізі чемпіонів

1 грудня 2024 16:36
Станіслав Костюк - Редактор
Кейн не допоможе Баварії у матчі проти Шахтаря у Лізі чемпіонів
Футболісти "Баварії" дякують уболівальникам за підтримку. Фото: Reuters/Leonhard Simon
Станіслав Костюк - Редактор

Мюнхенська "Баварія" не змогла обіграти "Боруссію" у Дортмунді. Німецька команда втратила не лише два бали, а й свого лідера напередодні важливого матчу із "Шахтарем".

"Баварія" зіграє у поєдинку Ліги чемпіонів не в оптимальному складі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У матчі 12 туру німецької Бундесліги "Боруссія" у Дортмунді не дозволила перемогти "Баварії" (1:1). Лідер атак мюнхенської команди Харрі Кейн був змушений достроково попросити заміну через травму.

Харрі Кейн
Харрі Кейн після травми. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Коли Кейн повернеться на поле

Англійський форвард мюнхенського клубу травмував м'язи лівого стегна. Йдеться про розтягнення, яке Харрі Кейн отримав в одному з епізодів матчу проти "Боруссії".

У "Баварії" не коментують термін відновлення Кейна. Зазвичай за таких травм гравці пропускають від двох до трьох тижнів. Це означає, що Харрі майже не має шансів зіграти в матчі Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря", який відбудеться у вівторок, 10 грудня. Також форвард пропустить поєдинки з "Баєром" у Кубку Німеччини (3 грудня) та "Ганденгаймом" у Бундеслізі (7 грудня).

У сезоні 2024/2025 Харрі Кейн провів за "Баварію" 19 матчів у всіх турнірах, забив 20 голів та зробив 7 результативних передач.

Нагадаємо, футболіст збірної України Михайло Мудрик зацікавив дві команди з англійської Прем'єр-ліги.

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Бразильський "Ботафого" переміг у фіналі Кубка Лібертадорес та став останнім учасником клубного чемпіонату світу.

спорт футбол ФК Шахтар Ліга чемпіонів Баварія Гаррі Кейн

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