Кейн не поможет Баварии в матче против Шахтера в Лиге чемпионов

Футболисты "Баварии" благодарят болельщиков за поддержку. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Мюнхенская "Бавария" не сумела обыграть "Боруссию" в Дортмунде. Немецкая команда потеряла не только два балла, но и своего лидера накануне важного матча с "Шахтером".

"Бавария" сыграет в поединке Лиги чемпионов не в оптимальном составе, сообщает официальный сайт клуба.

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В матче 12 тура немецкой Бундеслиги "Боруссия" в Дортмунде не позволила победить "Баварии" (1:1). Лидер атак мюнхенской команды Харри Кейн был вынужден досрочно попросить замену из-за травмы.

Харри Кейн после травмы. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Когда Кейн вернется на поле

Английский форвард мюнхенского клуба травмировал мышцы левого бедра. Речь идет о растяжении, которое Харри Кейн получил в одном из эпизодов матча против "Боруссии".

В "Баварии" не комментируют сроки восстановления Кейна. Обычно при таких травмам игроки пропускают от двух до трех недель. Это означает, что у Харри почти нет шансов сыграть в матче Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера", который состоится во вторник, 10 декабря. Также форвард пропустит поединки с "Байером" в Кубке Германии (3 декабря) и "Ханденхаймом" в Бундеслиге (7 декабря).

В сезоне 2024/2025 Харри Кейн провел за "Баварию" 19 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 7 результативных передач.

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