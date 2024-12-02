Компани объяснил, кто сыграет с Шахтером вместо Кейна

Харри Кейн празднует гол. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Венсан Компани отреагировал на новость о травме лидера немецкой команды. Форвард Харри Кейн не поможет "рекордмайстеру" в ближайших матчах.

Компани заверил болельщиков в том, что может достойно заменить Кейна, сообщает Bayern & Germany.

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В матче 12 тура чемпионата Германии по футболу "Бавария" сыграла вничью с "Боруссией" в Дортмунде (1:1). В этом поединке получил травму Харри Кейн. Английский форвард повредил мышцы бедра. Он пропустит как минимум две недели.

Харри Кейна уводят с поля. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Кейн не сыграет с "Шахтером"

Форвард "Баварии" пропустит несколько матчей своей команды. Он не сможет помочь мюнхенцам в матче Кубка Германии с "Байером", поединке Бундеслиги с "Ханденхаймом", а также в противостоянии с донецким "Шахтером" в рамках Лиги чемпионов.

Харри Кейн во время атаки. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани понимает, что не сможет полноценно заменить основного бомбардира команды. Но бельгийский наставник пообещал подобрать вариант, который поможет компенсировать отсутствие Харри Кейна на полю.

Компани заявил, что в "Баварии" есть много талантливых игроков, которые ждут шанс проявить себя на поле. Тренер назвал Мюллера, Теля, Гнабри, Сане и других футболистов.

"Мы не были бы претендентом на титулы, если бы зависели от одного игрока. У "Баварии" большой атакующий потенциал. Моя задача сделать так, чтобы результативность команды не снизилась, и я знаю, что делать", — заявил Компани.

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