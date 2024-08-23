Куртуа відмовився грати за збірну Бельгії через тренера

Тібо Куртуа працює на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

У збірній Бельгії пролунав скандал. Голкіпер національної команди Тібо Куртуа відмовився виступати за "червоних дияволів", доки їх тренує Доменіко Тедеско.

Куртуа відкрито виступив проти наставника збірної Бельгії, повідомляє Marca.

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Тібо Куртуа пропустив майже весь сезон 2023/2024 через серйозну травму. Він встиг повернутись на поле до Євро-2024, але відмовився їхати на турнір у складі збірної Бельгії. Голкіпер пояснив це бажанням набрати форму та зосередитися на підготовці до сезону з "Реалом". Виявилося, що існує й інша причина такого рішення.

Тібо Куртуа у "Реалі". Фото: instagram.com/realmadrid/

У Куртуа конфлікт із Тедеско

Голкіпер збірної Бельгії прямо заявив, що не виступатиме за національну команду під керівництвом нинішнього тренера. Куртуа не завершує кар'єру у складі "червоних дияволів", але не зіграє за них у найближчих матчах.

"Після довгих роздумів я вирішив поки не повертатися до збірної Бельгії. Я не хочу виступати за керівництва цього тренера. Розумію, що на мені лежить частина відповідальності за цю ситуацію. Але моя недовіра до нього зіпсувала б атмосферу в команді", — пояснив Куртуа.

На Євро-2024 збірна Бельгії вийшла у плей-офф, але у 1/8 поступилася Франції з рахунком 0:1.

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