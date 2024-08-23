Куртуа відмовився грати за збірну Бельгії через тренера

Конкурент Луніна Куртуа пішов зі збірної Бельгії через головного тренера — деталі
У збірній Бельгії пролунав скандал. Голкіпер національної команди Тібо Куртуа відмовився виступати за "червоних дияволів", доки їх тренує Доменіко Тедеско.
Куртуа відкрито виступив проти наставника збірної Бельгії, повідомляє Marca.
Тібо Куртуа пропустив майже весь сезон 2023/2024 через серйозну травму. Він встиг повернутись на поле до Євро-2024, але відмовився їхати на турнір у складі збірної Бельгії. Голкіпер пояснив це бажанням набрати форму та зосередитися на підготовці до сезону з "Реалом". Виявилося, що існує й інша причина такого рішення.
У Куртуа конфлікт із Тедеско
Голкіпер збірної Бельгії прямо заявив, що не виступатиме за національну команду під керівництвом нинішнього тренера. Куртуа не завершує кар'єру у складі "червоних дияволів", але не зіграє за них у найближчих матчах.
"Після довгих роздумів я вирішив поки не повертатися до збірної Бельгії. Я не хочу виступати за керівництва цього тренера. Розумію, що на мені лежить частина відповідальності за цю ситуацію. Але моя недовіра до нього зіпсувала б атмосферу в команді", — пояснив Куртуа.
На Євро-2024 збірна Бельгії вийшла у плей-офф, але у 1/8 поступилася Франції з рахунком 0:1.
Нагадаємо, трансфер Циганкова принесе "Жироні" величезні гроші — куди перейде українець.
Ребров може піти зі збірної України вже у жовтні — що відомо.
Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу.
Джокович зворушливо звернувся до Алькараса після тенісного поєдинку.
Родрі пояснив, чому Мессі та Роналду більше не найкращі футболісти світу.
Читайте Новини.LIVE!