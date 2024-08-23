Куртуа отказался играть за сборную Бельгии из-за тренера

Конкурент Лунина Куртуа ушел из сборной Бельгии из-за главного тренера — детали
В сборной Бельгии прогремел скандал. Голкипер национальной команды Тибо Куртуа отказался выступать за "красных дьяволов", пока их тренирует Доменико Тедеско.
Куртуа открыто выступил против наставника сборной Бельгии, сообщает Marca.
Тибо Куртуа пропустил почти весь сезон 2023/2024 из-за серьезной травмы. Он успел вернуться на поле до Евро-2024, но отказался ехать на турнир в составе сборной Бельгии. Голкипер объяснил это желанием набрать форму и сосредоточиться на подготовке к сезону с "Реалом". Оказалось, что была и другая причина такого решения.
У Куртуа конфликт с Тедеско
Голкипер сборной Бельгии прямо заявил, что не будет выступать за национальную команду под руководством нынешнего тренера. Куртуа не завершает карьеру в составе "красных дьяволов", но не сыграет за них в ближайших матчах.
"После долгих раздумий я решил пока не возвращаться в сборную Бельгии. Я не хочу выступать при руководстве этого тренера. Понимаю, что на мне лежит часть ответственности за эту ситуацию. Но мое недоверие к нему испортило бы атмосферу в команде", — объяснил Куртуа.
На Евро-2024 сборная Бельгии вышла в плей-офф, но в 1/8 уступила Франции со счетом 0:1.
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