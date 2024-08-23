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Конкурент Лунина Куртуа ушел из сборной Бельгии из-за главного тренера — детали

23 августа 2024 08:54
Валерий Ковалевич - Редактор
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии из-за тренера
Тибо Куртуа работает на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/
Валерий Ковалевич - Редактор

В сборной Бельгии прогремел скандал. Голкипер национальной команды Тибо Куртуа отказался выступать за "красных дьяволов", пока их тренирует Доменико Тедеско. 

Куртуа открыто выступил против наставника сборной Бельгии, сообщает Marca

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Тибо Куртуа пропустил почти весь сезон 2023/2024 из-за серьезной травмы. Он успел вернуться на поле до Евро-2024, но отказался ехать на турнир в составе сборной Бельгии. Голкипер объяснил это желанием набрать форму и сосредоточиться на подготовке к сезону с "Реалом". Оказалось, что была и другая причина такого решения. 

Тибо Куртуа
Тибо Куртуа в "Реале". Фото: instagram.com/realmadrid/

У Куртуа конфликт с Тедеско 

Голкипер сборной Бельгии прямо заявил, что не будет выступать за национальную команду под руководством нынешнего тренера. Куртуа не завершает карьеру в составе "красных дьяволов", но не сыграет за них в ближайших матчах. 

"После долгих раздумий я решил пока не возвращаться в сборную Бельгии. Я не хочу выступать при руководстве этого тренера. Понимаю, что на мне лежит часть ответственности за эту ситуацию. Но мое недоверие к нему испортило бы атмосферу в команде", — объяснил Куртуа. 

На Евро-2024 сборная Бельгии вышла в плей-офф, но в 1/8 уступила Франции со счетом 0:1. 

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