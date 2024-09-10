Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Коноплянка зробив емоційну заяву про збірну України — що сказав футболіст arrow

Коноплянка зробив емоційну заяву про збірну України — що сказав футболіст

10 вересня 2024 19:41
Валерій Ковалевич - Редактор
Коноплянка звернувся до вболівальників після відходу зі збірної України
Євген Коноплянка на церемонії прощання зі збірною України. Фото: instagram.com/konoplyanka.official/
Валерій Ковалевич - Редактор

Колишній півзахисник "Дніпра" та збірної України Євген Коноплянка прокоментував завершення кар'єри у національній команді. Колишній футболіст не зміг стримати сльози, коли вболівальники скандували його ім'я.

Коноплянка на своїй сторінці в Instagram розповів, що для нього означали матчі на міжнародній арені.

Читайте також:

Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко організував для колишнього гравця національної команди Євгена Коноплянки урочисту церемонію прощання з вболівальниками. Заходи пройшли перед матчем "синьо-жовтих" у Лізі Націй.

Євген Коноплянка та Андрій Шевченко
Євген Коноплянка та Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/konoplyanka.official/

Коноплянка заплакав під час церемонії

Експівзахисник "Дніпра" заявив, що завжди з нетерпінням чекав на виклики до збірної України. Для Коноплянки матчі за національну команду завжди були чимось особливим. Футболіст завжди відчував особливу відповідальність та неповторні емоції у синьо-жовтій футболці.

"Я завжди викладався на полі на максимум і робив усе можливе для перемог нашої збірної. Зараз цей шлях добіг кінця, і мене переповнюють почуття гордості та подяки. Я вдячний усім, з ким я пройшов цей шлях на полі та поза ним, а також усім уболівальникам, які щиро і до останнього підтримували мене та збірну", — розповів Коноплянка.

Півзахисник виступав за збірну України з 2010 по 2023 роки, брав участь у Євро-2012 та Євро-2016. Коноплянка зіграв за національну команду 87 поєдинків та забив 21 гол.

Нагадаємо, дружина лідера збірної України взяла участь у відвертій фотосесії.

Мудрик залишиться в "Челсі" — Мареска назвав умову

Тренер збірної України розкритикував гру Трубіна після поразки у Лізі Націй. 

Ракіцький готується до переходу до екзотичного клубу — що відомо. 

Ребров прибрав із заявки збірної України на матч із Чехією важливого футболіста.

спорт футбол Збірна України з футболу Андрій Шевченко Євген Коноплянка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:23 Відключення світла на Одещині — графіки на завтра

21:13 На Чернігівщині жінка вела групу для ухилянтів у Viber — яким було рішення суду

Ексклюзив

21:06 Які сподівання покладають американці на дебати між Трампом і Гарріс — репортаж Новини.LIVE

20:50 Зеленський назвав один з ключових пріоритетів цього року для України

20:49 У Кривбасі прокоментували відсторонення свого найкращого футболіста

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

20:31 Родина облаштувала лабораторію у своїй квартирі — у Києві поліція викрила наркоторговців

20:25 Синоптики попередили області, які завтра не оминуть потужні грози

20:18 Прогноз щодо відключень на завтра — в Укренерго звернулися до українців

20:02 У Дніпрі суд виправдав жінку, яка вбила свого співмешканця

20:00 Відстрочка по приписному — чи можливо оформити відстрочку з таким документом

21:23 Відключення світла на Одещині — графіки на завтра

21:13 На Чернігівщині жінка вела групу для ухилянтів у Viber — яким було рішення суду

Ексклюзив

21:06 Які сподівання покладають американці на дебати між Трампом і Гарріс — репортаж Новини.LIVE

20:50 Зеленський назвав один з ключових пріоритетів цього року для України

20:49 У Кривбасі прокоментували відсторонення свого найкращого футболіста

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

20:31 Родина облаштувала лабораторію у своїй квартирі — у Києві поліція викрила наркоторговців

20:25 Синоптики попередили області, які завтра не оминуть потужні грози

20:18 Прогноз щодо відключень на завтра — в Укренерго звернулися до українців

20:02 У Дніпрі суд виправдав жінку, яка вбила свого співмешканця

20:00 Відстрочка по приписному — чи можливо оформити відстрочку з таким документом

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Text

14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

Text

11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Text

10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Text

08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2024
Text

23:46 Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець