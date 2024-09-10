Коноплянка звернувся до вболівальників після відходу зі збірної України

Євген Коноплянка на церемонії прощання зі збірною України. Фото: instagram.com/konoplyanka.official/

Колишній півзахисник "Дніпра" та збірної України Євген Коноплянка прокоментував завершення кар'єри у національній команді. Колишній футболіст не зміг стримати сльози, коли вболівальники скандували його ім'я.

Коноплянка на своїй сторінці в Instagram розповів, що для нього означали матчі на міжнародній арені.

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Євген Коноплянка та Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/konoplyanka.official/

Коноплянка заплакав під час церемонії

Експівзахисник "Дніпра" заявив, що завжди з нетерпінням чекав на виклики до збірної України. Для Коноплянки матчі за національну команду завжди були чимось особливим. Футболіст завжди відчував особливу відповідальність та неповторні емоції у синьо-жовтій футболці.

"Я завжди викладався на полі на максимум і робив усе можливе для перемог нашої збірної. Зараз цей шлях добіг кінця, і мене переповнюють почуття гордості та подяки. Я вдячний усім, з ким я пройшов цей шлях на полі та поза ним, а також усім уболівальникам, які щиро і до останнього підтримували мене та збірну", — розповів Коноплянка.

Півзахисник виступав за збірну України з 2010 по 2023 роки, брав участь у Євро-2012 та Євро-2016. Коноплянка зіграв за національну команду 87 поєдинків та забив 21 гол.

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