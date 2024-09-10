Коноплянка обратился к болельщикам после ухода из сборной Украины

Коноплянка сделал эмоциональное заявление о сборной Украины — что сказал футболист
Бывший полузащитник "Днепра" и сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал завершение карьеры в национальной команде. Бывший футболист не смог сдержать слезы, когда болельщики скандировали его имя.
Коноплянка на своей странице в Instagram рассказал, что для него значили матчи на международной арене.
Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко организовал для бывшего игрока национальной команды Евгения Коноплянки торжественную церемонию прощания с болельщиками. Мероприятия прошло перед матчем "сине-желтых" в Лиге Наций.
Коноплянка заплакал во время церемонии
Экс-полузащитник "Днепра" заявил, что всегда с нетерпением ждал вызовы в сборную Украины. Для Коноплянки матчи за национальную команду всегда были чем-то особенным. Футболист всегда чувствовал особую ответственность и неповторимые эмоции в сине-желтой футболке.
"Я всегда выкладывался на поле на максимум и делал все возможное для побед нашей сборной. Сейчас этот путь подошел к концу, и меня переполняют чувство гордости и благодарности. Я благодарен всем, с кем я прошел этот путь на поле и вне его, а также всем болельщикам, которые искренне и до последнего поддерживали меня и сборную", — рассказал Коноплянка.
Полузащитник выступал за сборную Украины с 2010 по 2023 года, участвовал в Евро-2012 и Евро-2016. Коноплянка сыграл за национальную команду 87 поединков и забил 21 гол.
Напомним, жена лидера сборной Украины приняла участие в откровенной фотосессии.
Мудрик останется в "Челси" — Мареска назвал условие.
Тренер сборной Украины раскритиковал игру Трубина после поражения в Лиге Наций.
Ракицкий готовится к переходу в экзотический клуб — что известно.
Ребров убрал из заявки сборной Украины на матч с Чехией важного футболиста.
Читайте Новини.LIVE!