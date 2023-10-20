Конте натякнув на повернення до "Ювентуса"

Антоніо Конте святкує перемогу. Фото: instagram.com/antonioconte/

Колишній головний тренер збірної Італії Антоніо Конте розповів про головні помилки у своїй кар'єрі. Він шкодує про те, що пішов із "Ювентуса".

Конте є головним претендентом на посаду наставника "старої синьйори", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Belve.

Читайте також:

Антоніо Конте вважає відхід з "Ювентуса" у 2014 році головною помилкою у своїй тренерській кар'єрі. Наставник упевнений, що міг би досягти зі "старою синьйорою" більших успіхів, але йому завадив темперамент.

Чи повернеться Конте до "Ювентуса"

Тренер вважає власну запальність однією з головних проблем у кар'єрі. Він неодноразово конфліктував із керівництвом та гравцями команд, які тренував. Саме з цієї причини він пішов як із "Ювентуса", так і зі збірної Італії.

"Я знаю, що іноді слід бути більш стриманим. Деякі проблеми здаються нерозв'язними, і лише через кілька років стає зрозуміло, що це були дрібниці. Я дійсно шкодую, що пішов з "Ювентуса" після трьох років роботи в клубі", — заявив Антоніо Конте.

Антоніо Конте під час матчу. Фото: instagram.com/antonioconte/

Як наставник "старої синьйори" Конте три рази виграв Серію А і додав до цього два Суперкубки Італії. Зараз "Ювентус" тренує Массіміліано Алегрі, але ходять чутки про швидку відставку тренера.

Конте перебуває у відпустці після звільнення з англійського "Тоттенгема" у 2023 році.

Нагадаємо, Луческу та три гравці можуть піти з "Динамо" взимку.

Мудрик зацікавив "Ювентус" — "Челсі" ухвалив рішення про майбутнє гравця.

Довбик увійшов у топ найкращих футболістів світу.

Трубін може піти з "Бенфіки" вже влітку: ним цікавиться топклуб.

Степаненко назвав реальну причину звільнення Ван Леувена.