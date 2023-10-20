Конте намекнул на возвращение в "Ювентус"
Бывший главный тренер сборной Италии Антонио Конте рассказал о главных ошибках в своей карьере. Он сожалеет о том, что ушел из "Ювентуса".
Конте является главным претендентом на пост наставника "старой синьоры", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Belve.
Антонио Конте считает уход из "Ювентуса" в 2014 году главной ошибкой в своей тренерской карьере. Наставник уверен, что мог бы добиться со "старой синьорой" больших успехов, но ему помешал темперамент.
Вернется ли Конте в "Ювентус"
Тренер считает собственную вспыльчивость одной из главных проблем в карьере. Он неоднократно конфликтовал с руководством и игроками команд, которые тренировал. Именно по этой причине он ушел как из "Ювентуса", так и из сборной Италии.
"Я знаю, что иногда следовало быть более сдержанным. Некоторые проблемы кажутся нерешаемыми, и только спустя несколько лет становится понятно, что это были пустяки. Я действительно жалею, что ушел из "Ювентуса" после трех лет работы в клубе", — заявил Антонио Конте.
В качестве наставника "старой синьоры" Конте три раза выиграл Серию А и добавил к этому два Суперкубка Италии. В настоящее время "Ювентус" тренирует Массимилиано Аллегри, но ходят слухи о скорой отставке тренера.
Конте находится в отпуске после увольнения из английского "Тоттенхэма" в 2023 году.
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