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Конте намекнул на возвращение в "Ювентус"

20 октября 2023 11:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Конте намекнул на возвращение в "Ювентус"
Антонио Конте празднует победу. Фото: instagram.com/antonioconte/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший главный тренер сборной Италии Антонио Конте рассказал о главных ошибках в своей карьере. Он сожалеет о том, что ушел из "Ювентуса". 

Конте является главным претендентом на пост наставника "старой синьоры", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Belve.

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Антонио Конте считает уход из "Ювентуса" в 2014 году главной ошибкой в своей тренерской карьере. Наставник уверен, что мог бы добиться со "старой синьорой" больших успехов, но ему помешал темперамент. 

Вернется ли Конте в "Ювентус" 

Тренер считает собственную вспыльчивость одной из главных проблем в карьере. Он неоднократно конфликтовал с руководством и игроками команд, которые тренировал. Именно по этой причине он ушел как из "Ювентуса", так и из сборной Италии. 

"Я знаю, что иногда следовало быть более сдержанным. Некоторые проблемы кажутся нерешаемыми, и только спустя несколько лет становится понятно, что это были пустяки. Я действительно жалею, что ушел из "Ювентуса" после трех лет работы в клубе", — заявил Антонио Конте. 

Антонио Конте
Антонио Конте во время матча. Фото: instagram.com/antonioconte/

В качестве наставника "старой синьоры" Конте три раза выиграл Серию А и добавил к этому два Суперкубка Италии. В настоящее время "Ювентус" тренирует Массимилиано Аллегри, но ходят слухи о скорой отставке тренера. 

Конте находится в отпуске после увольнения из английского "Тоттенхэма" в 2023 году. 

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