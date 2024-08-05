Десятий день Олімпіади — українці борються за медалі у шести видах спорту

Ілля Ковтун претендує на золото на брусах. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх стартує десятий змагальний день. В рамках програми українці виступлять в шести видах спорту.

У двох видах українські атлети змагатимуться за медалі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Павло Коростильов. Фото: Reuters

Розклад українців на 10-й день Олімпійських ігор

Розпочнеться змагальний день о 10:30 з фіналу стрільби зі швидкострільного пістолета на 25 метрів. Україну представить Павло Коростильов, який став третім у кваліфікації.

Об 11:00 почнеться кваліфікація зі стрибків у воду із 10-метрової вишки, де виступить Софія Лискун.

Об 11:50 у легкій атлетиці стартують втішні забіги на 400 м з барʼєрами, де виступлять Анна Рижикова та Вікторія Ткачук.

Об 12:20 пройдуть чоловічі втішні забіги на 400м з Олександром Погорілко.

Об 12:45 у гімнастиці відбудеться останній фінал з українцями. Ілля Ковтун та Олег Верняєв спробують нав’язати боротьбу за медалі у паралельних брусах.

Об 16:00 розпочнуться змагання в спортивній боротьбі у вазі до 68 кг. Україну представить в 1/8 фіналу Тетяна Сова-Ріжко.

Об 16:30 Вікторія Ус у веслувальному слаломі в дисципліні каяк-крос візьме участь у чвертьфіналі.

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