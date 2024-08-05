Десятый день Олимпиады - украинцы борются за медали в шести видах спорта

Илья Ковтун претендует на золото на брусьях. Фото: Reuters

На Олимпийских играх стартует десятый соревновательный день. В рамках программы украинцы выступят в шести видах спорта.

В двух видах украинские атлеты будут соперничать за медали, сообщил портал Новини.LIVE.

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Расписание украинцев на 10 день Олимпийских игр

Начнется соревновательный день в 10:30 с финала стрельбы из быстрострельного пистолета на 25 метров. Украину представит Павел Коростылев, ставший третьим в квалификации.

В 11:00 начнется квалификация по прыжкам в воду с 10-метровой вышки, где выступит София Лискун.

В 11:50 в легкой атлетике стартуют утешительные забеги на 400 м с барьерами, где выступят Анна Рыжикова и Виктория Ткачук.

В 12:20 пройдут мужские утешительные забеги на 400м с Александром Погорилко.

В 12.45 в гимнастике состоится последний финал с украинцами. Илья Ковтун и Олег Верняев попытаются навязать борьбу за медали на параллельных брусьях.

В 16:00 начнутся соревнования по спортивной борьбе в весе до 68 кг. Украину представит в 1/8 финала Татьяна Сова-Рижко.

В 16:30 Виктория Ус в гребном слаломе в дисциплине каяк-кросс примет участие в четвертьфинале.

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