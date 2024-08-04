Павло Коростильов пройшов у фінал стрільби на Олімпіаді-2024

Павло Коростильов. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх в Парижі відбулася кваліфікація в стрільбі з малокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів. Україну в цій дисципліні представили Павло Коростильов та Максив Городинець.

У фінал вийшли шість кращих стрільців, повідомив портал Новини.LIVE.

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Коростильов став третім

З українців у фінал зміг пробитись Павло Коростильов, який став третім у кваліфікації.

Результат українця робить його одним з основних претендентів на медалі.

Городинець за підсумками кваліфікації посів восьме місце на своїй дебютній Олімпіаді.

Зазначимо, що Коростильов виступає на своїх третіх Олімпійських іграх. У 2021 році в Токіо він став четвертим у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.

На ОІ-2024 Павло не зміг пройти кваліфікацію у стрільбі з пневматичного пістолета.

Фінал у стрільбі з малокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів відбудеться 5 серпня о 10:30.

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