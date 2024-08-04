Павел Коростылев прошел в финал стрельбы на Олимпиаде-2024

Павел Коростылев. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Париже прошла квалификация в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров. Украину в этой дисциплине представили Павел Коростылев и Максим Городинец.

В финал вышли шесть лучших стрелков, сообщил портал Новини.LIVE.

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Из украинцев в финал смог пробиться Павел Коростылев, ставший третьим в квалификации.

Результат украинца делает его одним из главных претендентов на медали.

Городинец по итогам квалификации занял восьмое место на своей дебютной Олимпиаде.

Отметим, что Коростылев выступает на своих третьих Олимпийских играх. В 2021 году в Токио он стал четвертым в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

На ОИ-2024 Павел не смог пройти квалификацию в стрельбе из пневматического пистолета.

Финал по стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров состоится 5 августа в 10:30.

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