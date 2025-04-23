Костишин позбавив гравців Колоса преміальних за перемогу над Шахтарем

Головний тренер "Колоса" Руслан Костишин. Фото: instagram.com/fckoloskovalivka/

Наставник "Колоса" Руслан Костишин відмовився виділяти конкретних гравців у складі своєї команди після перемоги над донецьким "Шахтарем". Водночас тренер пояснив, хто у складі "гірників" становив найсерйознішу небезпеку для футболістів із Ковалівки.

Костишин пояснив, за що гравці "Колоса" можуть отримати додаткові виплати, повідомляє Sport.ua.

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Руслан Костишин з посмішкою заявив, що радий повернутися до рідної команди, до якої 48-річний наставник працює на посаді виконувача обов'язків головного тренера. Фахівець зазначив, що цей проєкт він створював разом із президентом клубу 3,5 роки тому. Костишин знає, як має грати "Колос", й вже відзначив покращення в діях футболістів команди.

Тимофій Сухар бореться з Георгієм Судаковим. Фото: instagram.com/fckoloskovalivka/

За словами Костишина, його підопічні не повністю впоралися із завданням на гру. Вони зуміли нейтралізувати Георгія Судакова, проте футболіст "Шахтаря" Кевін зумів створити "Колосу" проблеми та забити гол. Однак у другому таймі гравці з Ковалівки змогли втримати й бразильця.

Гравцям не заплатили за перемогу

Руслан Костишин переглянув систему преміальних для футболістів, до неї було внесено зміни. Гравці "Колоса" не отримували жодних додаткових виплат за перемогу над "Шахтарем".

"У нас у клубі є свої домовленості, від яких я вирішив не відмовлятися. Президент клубу погодився на мої умови, тому ми граємо без преміальних. Буде бонус, якщо ми залишимося в Прем'єр-лізі", — пояснив Костишин.

Також головний тренер "Колоса" зазначив, що його команда змогла забити "Шахтарю" аж чотири голи за збігом обставин.

Нагадаємо, у мадридському "Реалі" може опинитися тренер скромної команди з Англії.

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