Костишин позбавив гравців Колоса преміальних за перемогу над Шахтарем

Костишин пояснив, чому Колосу не заплатили за гру з Шахтарем
Наставник "Колоса" Руслан Костишин відмовився виділяти конкретних гравців у складі своєї команди після перемоги над донецьким "Шахтарем". Водночас тренер пояснив, хто у складі "гірників" становив найсерйознішу небезпеку для футболістів із Ковалівки.
Костишин пояснив, за що гравці "Колоса" можуть отримати додаткові виплати, повідомляє Sport.ua.
Руслан Костишин з посмішкою заявив, що радий повернутися до рідної команди, до якої 48-річний наставник працює на посаді виконувача обов'язків головного тренера. Фахівець зазначив, що цей проєкт він створював разом із президентом клубу 3,5 роки тому. Костишин знає, як має грати "Колос", й вже відзначив покращення в діях футболістів команди.
За словами Костишина, його підопічні не повністю впоралися із завданням на гру. Вони зуміли нейтралізувати Георгія Судакова, проте футболіст "Шахтаря" Кевін зумів створити "Колосу" проблеми та забити гол. Однак у другому таймі гравці з Ковалівки змогли втримати й бразильця.
Гравцям не заплатили за перемогу
Руслан Костишин переглянув систему преміальних для футболістів, до неї було внесено зміни. Гравці "Колоса" не отримували жодних додаткових виплат за перемогу над "Шахтарем".
"У нас у клубі є свої домовленості, від яких я вирішив не відмовлятися. Президент клубу погодився на мої умови, тому ми граємо без преміальних. Буде бонус, якщо ми залишимося в Прем'єр-лізі", — пояснив Костишин.
Також головний тренер "Колоса" зазначив, що його команда змогла забити "Шахтарю" аж чотири голи за збігом обставин.
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