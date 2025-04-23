Костышин лишил игроков Колоса премиальных за победу над Шахтером

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин. Фото: instagram.com/fckoloskovalivka/

Наставник "Колоса" Руслан Костышин отказался выделять конкретных игроков в составе своей команды после победы над донецким "Шахтером". При этом тренер объяснил, кто в составе "горняков" представил самую серьезную опасность для футболистов из Ковалевки.

Костышин объяснил, за что игроки "Колоса" могут получить дополнительные выплаты, сообщает Sport.ua.

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Руслан Костышин с улыбкой заявил, что рад вернуться в родную команду, к которой 48-летний наставник работает на должности исполняющего обязанности главного тренера. Специалист отметил, что этот проект он создавал вместе с президентом клуба 3,5 года назад. Костышин знает, как должен играть "Колос", и уже отметил улучшение в действиях футболистов команды.

Тимофей Сухарь борется с Георгием Судаковым. Фото: instagram.com/fckoloskovalivka/

По словам Костышина, его подопечные не полностью справились с задачей на игру. Они сумели нейтрализовать Георгия Судакова, однако футболист "Шахтера" Кевин сумел создать "Колосу" проблемы и забить гол. Однако во втором тайме игроки из Ковалевки смогли удержать и бразильца.

Игрокам не заплатили за победу

Руслан Костышин пересмотрел систему премиальных для футболистов, в нее были внесены изменения. Игроки "Колоса" не получали никаких дополнительных выплат за победу над "Шахтером".

"У нас в клубе есть свои договоренности, от которых я решил не отказываться. Президент клуба согласился на мои условия, поэтому мы играем без премиальных. Будет бонус, если мы останемся в Премьер-лиге", — объяснил Костышин.

Также главный тренер "Колоса" отметил, что его команда смогла забить "Шахтеру" целых четыре гола по стечению обстоятельств.

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