Костюк заявила, що набирає форму прямо під час Олімпіади-2024

Марта Костюк на Олімпіаді в Парижі. Фото: Reuters/Edgar Su

Киянка Марта Костюк впевнено вийшла до чвертьфіналу Олімпіади в Парижі. Тенісистка обіграла Марію Саккарі та опинилася за крок від боротьби за медалі.

Костюк розповіла, що їй допомагає впевнено виступати в олімпійському турнірі, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Марта Костюк підійшла до Олімпіади на 19-му рядку в рейтингу WTA. Це не заважає українці обігравати суперниць, які вважаються найсильнішими учасницями Олімпіади-2024.

Що Костюк сказала про свої шанси

Українській тенісистці залишилося виграти один поєдинок, щоби взяти участь у боротьбі за олімпійську медаль. Костюк зізналася, що завжди вдало виступає на турнірах у складі збірної України.

Марта використовує Олімпіаду як змагання, під час якого можна вийти на пік форми та наблизитися до тих показників, які тенісистка демонструвала на початку року. Костюк відчуває, що її гра стає впевненішою.

У чвертьфіналі Олімпіади-2024 Марта Костюк зіграє проти Донни Векич із Хорватії. Поєдинок пройде в середу, 31 липня, о 21:30 за київським часом.

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