Костюк заявила, что набирает форму прямо по ходу Олимпиады-2024

Марта Костюк на Олимпиаде в Париже. Фото: Reuters/Edgar Su

Киевлянка Марта Костюк уверенно вышла в четвертьфинал Олимпиады в Париже. Теннисистка обыграла Марию Саккари и оказалась в шаге от борьбы за медали.

Костюк рассказала, что ей помогает уверенно выступать в олимпийском турнире, сообщает "Суспільне Спорт".

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Что Костюк сказала о своих шансах

Украинской теннисистке осталось выиграть один поединок, чтобы принять участие в борьбе за олимпийскую медаль. Костюк призналась, что всегда удачно выступает на турнирах в составе сборной Украины.

Марта использует Олимпиаду в качестве соревнования, во время которого можно выйти на пик формы и приблизиться к тем показателям, которые теннисистка демонстрировала в начале года. Костюк чувствует, что ее игра становится более уверенной.

В четвертьфинале Олимпиады-2024 Марта Костюк сыграет против Донны Векич из Хорватии. Поединок пройдет в среду, 31 июля, в 21:30 по киевскому времени.

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