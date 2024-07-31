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Костюк назвала фактор, который помогает ей побеждать на Олимпиаде-2024

31 июля 2024 13:01
Валерий Ковалевич - Редактор
Костюк заявила, что набирает форму прямо по ходу Олимпиады-2024
Марта Костюк на Олимпиаде в Париже. Фото: Reuters/Edgar Su
Валерий Ковалевич - Редактор

Киевлянка Марта Костюк уверенно вышла в четвертьфинал Олимпиады в Париже. Теннисистка обыграла Марию Саккари и оказалась в шаге от борьбы за медали. 

Костюк рассказала, что ей помогает уверенно выступать в олимпийском турнире, сообщает "Суспільне Спорт". 

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Марта Костюк подошла к Олимпиаде на 19 строчке в рейтинге WTA. Это не мешает украинке обыгрывать соперниц, которые считаются более сильными участницами Олимпиады-2024. 

Что Костюк сказала о своих шансах 

Украинской теннисистке осталось выиграть один поединок, чтобы принять участие в борьбе за олимпийскую медаль. Костюк призналась, что всегда удачно выступает на турнирах в составе сборной Украины. 

Марта использует Олимпиаду в качестве соревнования, во время которого можно выйти на пик формы и приблизиться к тем показателям, которые теннисистка демонстрировала в начале года. Костюк чувствует, что ее игра становится более уверенной. 

В четвертьфинале Олимпиады-2024 Марта Костюк сыграет против Донны Векич из Хорватии. Поединок пройдет в среду, 31 июля, в 21:30 по киевскому времени. 

Напомним, что Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе.

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Начался пятый игровой день Олимпиады-2024. Украинские спортсмены продолжают борьбу за медали в теннисе, гимнастике и других дисциплинах.

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спорт Олимпийские игры Теннис Олимпиада-2024 Марта Костюк украинские теннисисты

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