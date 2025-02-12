Марта Костюк вышла в четвертьфинал WTA 1000 в Дохе

Марта Костюк. Фото:

В Досі відбулися матчі третього кола престижного хардового турніру серії WTA 1000. На цій стадії Україну представляла 21-ша ракетка світу Марта Костюк.

Суперницею киянки була полька Магда Лінетт, яка йде 36-ю в рейтингу WTA, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Костюк впевнено провела матч

Раніше тенісистки зустрічалися лише раз, і тоді переможницею з корту вийшла Костюк.

Цього разу матч тривав 1 годину 41 хвилину, за які Костюк тричі подала навиліт, допустила шість подвійних помилок та реалізувала шість із 16 брейків.

За підсумками гри Марта святкувала перемогу з рахунком 6:4, 6:2.

Українка завдяки перемозі зіграє в першому чвертьфіналі на турнірах WTA з вересня минулого року. Тоді в Сеулі вона зупинилась на цій стадії, програвши нейтральній тенісистці Діані Шнайдер — 6:7, 3:6.

В наступному матчі Костюк зіграє з переможницею матчу Аманди Анісімової та Лейли Фернандес.

Нагадаємо, ми раніше повідомили, де в Україні покажуть бій чемпіона світу в легкій вазі Дениса Берінчика.

У Казахстані на турнірі зі змішаних єдиноборств не увімкнули гімн Росії. Після паузи заграв інший гімн.

Денис Берінчик раніше розповів, що йому не потрібен благодійний бій з Василем Ломаченком, щоб допомогти військовим.

Глава УАФ Андрій Шевченко розповів про своє спілкування з гравцем збірної Михайлом Мудриком після допінгового скандалу.