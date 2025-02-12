Марта Костюк вышла в четвертьфинал WTA 1000 в Дохе

Костюк обіграла польку й вийшла у чвертьфінал турніру в Катарі
В Досі відбулися матчі третього кола престижного хардового турніру серії WTA 1000. На цій стадії Україну представляла 21-ша ракетка світу Марта Костюк.
Суперницею киянки була полька Магда Лінетт, яка йде 36-ю в рейтингу WTA, повідомив портал Новини.LIVE.
Костюк впевнено провела матч
Раніше тенісистки зустрічалися лише раз, і тоді переможницею з корту вийшла Костюк.
Цього разу матч тривав 1 годину 41 хвилину, за які Костюк тричі подала навиліт, допустила шість подвійних помилок та реалізувала шість із 16 брейків.
За підсумками гри Марта святкувала перемогу з рахунком 6:4, 6:2.
Українка завдяки перемозі зіграє в першому чвертьфіналі на турнірах WTA з вересня минулого року. Тоді в Сеулі вона зупинилась на цій стадії, програвши нейтральній тенісистці Діані Шнайдер — 6:7, 3:6.
В наступному матчі Костюк зіграє з переможницею матчу Аманди Анісімової та Лейли Фернандес.
Нагадаємо, ми раніше повідомили, де в Україні покажуть бій чемпіона світу в легкій вазі Дениса Берінчика.
У Казахстані на турнірі зі змішаних єдиноборств не увімкнули гімн Росії. Після паузи заграв інший гімн.
Денис Берінчик раніше розповів, що йому не потрібен благодійний бій з Василем Ломаченком, щоб допомогти військовим.
Глава УАФ Андрій Шевченко розповів про своє спілкування з гравцем збірної Михайлом Мудриком після допінгового скандалу.
Читайте Новини.LIVE!