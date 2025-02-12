Марта Костюк вышла в четвертьфинал WTA 1000 в Дохе

Марта Костюк. Фото:

В Дохе состоялись матчи третьего круга престижного хардового турнира серии WTA 1000. На этой стадии Украину представляла 21-я ракетка мира Марта Костюк.

Соперницей киевлянки была полька Магда Линетт, которая идет 36-й в рейтинге WTA, сообщил портал Новини.LIVE.

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Костюк уверенно провела матч

Ранее теннисистки встречались лишь раз, и тогда победительницей с корта вышла Костюк.

На этот раз матч длился 1 час 41 минуту, за которые Костюк трижды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть из 16 брейков.

По итогам игры Марта праздновала победу со счетом 6:4, 6:2.

Украинка благодаря победе сыграет в первом четвертьфинале на турнирах WTA с сентября прошлого года. Тогда в Сеуле она остановилась на этой стадии, проиграв нейтральной теннисистке Диане Шнайдер — 6:7, 3:6.

В следующем матче Костюк сыграет с победительницей матча Аманды Анисимовой и Лейлы Фернандес.

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