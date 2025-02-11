Костюк показала сенсационный результат на турнире в Катаре

Украинская теннисистка Марта Костюк. Фото: REUTERS/Jaimi Joy

На престижном турнире в столице Катара произошла сенсация. Ее автором является украинка.

Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла третью ракетку мира Коко Гофф и вышла в следующий круг турнира WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025, пишет портал Новини.LIVE.

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Украинка одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 7:5. Американка пыталась бороться, но не смогла ничего сделать.

Победа Костюк

Матч между Мартой Костюк и Коко Гофф длился 1 час и 14 минут. В первом сете украинка не позволила сопернице даже побороться, сразу вырвавшись вперед по геймам и оформив победу со счетом 6:2.

Во втором американка смогла навязать борьбу, но дело даже не дошло до тай-брейка. Марта Костюк победила со счетом 7:5.

В следующем круге украинка встретится с победительницей польского противостояния Линетт — Френх.

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