Костюк показала сенсационный результат на турнире в Катаре

Внезапный триумф — Костюк ошеломила всех на турнире в Катаре
На престижном турнире в столице Катара произошла сенсация. Ее автором является украинка.
Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла третью ракетку мира Коко Гофф и вышла в следующий круг турнира WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025, пишет портал Новини.LIVE.
Украинка одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 7:5. Американка пыталась бороться, но не смогла ничего сделать.
Победа Костюк
Матч между Мартой Костюк и Коко Гофф длился 1 час и 14 минут. В первом сете украинка не позволила сопернице даже побороться, сразу вырвавшись вперед по геймам и оформив победу со счетом 6:2.
Во втором американка смогла навязать борьбу, но дело даже не дошло до тай-брейка. Марта Костюк победила со счетом 7:5.
В следующем круге украинка встретится с победительницей польского противостояния Линетт — Френх.
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