Костюк здобула сенсаційний результат на турнірі в Катарі

Українська тенісистка Марта Костюк. Фото: REUTERS/Jaimi Joy

На престижному турнірі в столиці Катару сталася сенсація. Її авторкою є українка.

Українська тенісистка Марта Костюк обіграла третю ракетку світу Коко Гофф та вийшла до наступного кола турніру WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025, пише портал Новини.LIVE.

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Українка здобула перемогу у двох сетах з рахунком 6:2, 7:5. Американка намагалася боротись, але не змогла нічого вдіяти.

Перемога Костюк

Матч між Мартою Костюк та Коко Гофф тривав 1 годину та 14 хвилин. У першому сеті українка не дала змоги суперниці навіть поборотись, відразу вирвавшись вперед за геймами і оформивши перемогу з рахунком 6:2.

У другому американка змогла нав'язати боротьбу, але справа навіть не дійшла до тай-брейку. Марта Костюк перемогла з рахунком 7:5.

У наступному колі українка зустрінеться з переможницею польського протистояння Лінетт — Френх.

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