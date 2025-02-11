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Раптовий тріумф — Костюк приголомшила всіх на турнірі в Катарі

11 лютого 2025 17:34
Олександр Ільющенков - Редактор
Костюк здобула сенсаційний результат на турнірі в Катарі
Українська тенісистка Марта Костюк. Фото: REUTERS/Jaimi Joy
Олександр Ільющенков - Редактор

На престижному турнірі в столиці Катару сталася сенсація. Її авторкою є українка.

Українська тенісистка Марта Костюк обіграла третю ракетку світу Коко Гофф та вийшла до наступного кола турніру WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025, пише портал Новини.LIVE. 

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Українка здобула перемогу у двох сетах з рахунком 6:2, 7:5. Американка намагалася боротись, але не змогла нічого вдіяти. 

Перемога Костюк 

Матч між Мартою Костюк та Коко Гофф тривав 1 годину та 14 хвилин. У першому сеті українка не дала змоги суперниці навіть поборотись, відразу вирвавшись вперед за геймами і оформивши перемогу з рахунком 6:2. 

У другому американка змогла нав'язати боротьбу, але справа навіть не дійшла до тай-брейку. Марта Костюк перемогла з рахунком 7:5. 

У наступному колі українка зустрінеться з переможницею польського протистояння Лінетт — Френх. 

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