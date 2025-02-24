Костюк випередила Світоліну та Ястремську в престижному рейтингу

Костюк офіційно стала найкращою тенісисткою України
Марта Костюк знову повернулася до першої двадцятки спортсменок Жіночої тенісної асоціації. Киянка випередила в цьому рейтингу всіх співвітчизниць.
Серія успішних виступів дозволили Костюк опинитися в топ-20 світового рейтингу, повідомляє портал Новини.LIVE.
Виліт із престижного турніру в ОАЕ на стадії 1/16 не вплинув на зростання рейтингу WTA молодої української тенісистки Марти Костюк. Вона знову повернулася до першої двадцятки міжнародного рейтингу й випередила найближчу переслідувачку на п'ять позицій.
Українки в рейтингу WTA
Станом на кінець лютого 2025 року Марта Костюк посідає 19 місце у списку найкращих тенісисток планети. Еліна Світоліна, яка останніми роками бореться з травмами, опинилася лише на 24 місці.
Загалом одразу 9 українських спортсменок увійшли до рейтингу WTA. При цьому тільки 3 з них домоглися прогресу за останній місяць. Ще дві тенісистки залишилися на колишніх позиціях.
Українки у списку WTA
- 19. Марта Костюк (Україна) — 2279 (+2)
- 24. Еліна Світоліна (Україна) — 1980
- 44. Даяна Ястремська (Україна) — 1279 (+4)
- 52. Ангеліна Калініна (Україна) — 1110 (-1)
- 109. Юлія Стародубцева (Україна) — 680 (-1)
- 127. Дар'я Снігур (Україна) — 576 (-2)
- 186. Леся Цуренко (Україна) — 372
- 216. Анастасія Соболєва (Україна) — 327 (+10)
- 249. Катерина Завацька (Україна) — 285 (-6).
Нагадаємо, донецький "Шахтар" готовий до компромісу в питанні продажу півзахисника Георгія Судакова.
Геннадій Литовченко був одним із найкращих креативних півзахисників світу — як склалася тренерська кар'єра легендарного гравця.
Відомий український тренер буде дискваліфікований через зухвалу поведінку під час футбольного матчу.
Відомий українські спортсмени відмовилися підтримати свою країну під час війни з Україною — як склалися їхні долі.
Читайте Новини.LIVE!