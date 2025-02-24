Костюк випередила Світоліну та Ястремську в престижному рейтингу

Марта Костюк святкує перемогу. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Марта Костюк знову повернулася до першої двадцятки спортсменок Жіночої тенісної асоціації. Киянка випередила в цьому рейтингу всіх співвітчизниць.

Серія успішних виступів дозволили Костюк опинитися в топ-20 світового рейтингу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Виліт із престижного турніру в ОАЕ на стадії 1/16 не вплинув на зростання рейтингу WTA молодої української тенісистки Марти Костюк. Вона знову повернулася до першої двадцятки міжнародного рейтингу й випередила найближчу переслідувачку на п'ять позицій.

Марта Костюк на корті. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Українки в рейтингу WTA

Станом на кінець лютого 2025 року Марта Костюк посідає 19 місце у списку найкращих тенісисток планети. Еліна Світоліна, яка останніми роками бореться з травмами, опинилася лише на 24 місці.

...і в звичайному житті. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Загалом одразу 9 українських спортсменок увійшли до рейтингу WTA. При цьому тільки 3 з них домоглися прогресу за останній місяць. Ще дві тенісистки залишилися на колишніх позиціях.

Українки у списку WTA

19. Марта Костюк (Україна) — 2279 (+2)

24. Еліна Світоліна (Україна) — 1980

44. Даяна Ястремська (Україна) — 1279 (+4)

52. Ангеліна Калініна (Україна) — 1110 (-1)

109. Юлія Стародубцева (Україна) — 680 (-1)

127. Дар'я Снігур (Україна) — 576 (-2)

186. Леся Цуренко (Україна) — 372

216. Анастасія Соболєва (Україна) — 327 (+10)

249. Катерина Завацька (Україна) — 285 (-6).

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