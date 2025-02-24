Костюк опередила Свитолину и Ястремскую в престижном рейтинге

Марта Костюк празднует победу. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Марта Костюк снова вернулась в первую двадцатку спортсменок Женской теннисной ассоциации. Киевлянка опередила в этом рейтинге всех соотечественниц.

Серия успешных выступлений позволили Костюк оказаться в топ-20 мирового рейтинга, сообщает портал Новини.LIVE.

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Вылет из престижного турнира в ОАЭ на стадии 1/16 не повлияло на рост рейтинга WTA молодой украинской теннисистки Марты Костюк. Она снова вернулась в первую двадцатку международного рейтинга и опередила ближайшую преследовательницу на пять позиций.

Марта Костюк на корте. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Украинки в рейтинге WTA

По состоянию на конец февраля 2025 года Марта Костюк занимает 19 место в списке лучших теннисисток планеты. Элина Свитолина, которая последние годы борется с травмами, оказалась только на 24 месте.

...и в обычной жизни. Фото: instagram.com/martakostyuk/

В общей сложности сразу 9 украинский спортсменок вошли в рейтинг WTA. При этом только 3 из них добились прогресса за последний месяц. Еще две теннисистки остались на прежних позициях.

Украинки в списке WTA

19. Марта Костюк (Украина) — 2279 (+2)

24. Элина Свитолина (Украина) — 1980

44. Даяна Ястремская (Украина) — 1279 (+4)

52. Ангелина Калинина (Украина) — 1110 (-1)

109. Юлия Стародубцева (Украина) — 680 (-1)

127. Дарья Снигур (Украина) — 576 (-2)

186. Леся Цуренко (Украина) — 372

216. Анастасия Соболева (Украина) — 327 (+10)

249. Екатерина Завацкая (Украина) — 285 (-6).

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