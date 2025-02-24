Костюк опередила Свитолину и Ястремскую в престижном рейтинге

Костюк официально стала лучшей теннисисткой Украины
Марта Костюк снова вернулась в первую двадцатку спортсменок Женской теннисной ассоциации. Киевлянка опередила в этом рейтинге всех соотечественниц.
Серия успешных выступлений позволили Костюк оказаться в топ-20 мирового рейтинга, сообщает портал Новини.LIVE.
Вылет из престижного турнира в ОАЭ на стадии 1/16 не повлияло на рост рейтинга WTA молодой украинской теннисистки Марты Костюк. Она снова вернулась в первую двадцатку международного рейтинга и опередила ближайшую преследовательницу на пять позиций.
Украинки в рейтинге WTA
По состоянию на конец февраля 2025 года Марта Костюк занимает 19 место в списке лучших теннисисток планеты. Элина Свитолина, которая последние годы борется с травмами, оказалась только на 24 месте.
В общей сложности сразу 9 украинский спортсменок вошли в рейтинг WTA. При этом только 3 из них добились прогресса за последний месяц. Еще две теннисистки остались на прежних позициях.
Украинки в списке WTA
- 19. Марта Костюк (Украина) — 2279 (+2)
- 24. Элина Свитолина (Украина) — 1980
- 44. Даяна Ястремская (Украина) — 1279 (+4)
- 52. Ангелина Калинина (Украина) — 1110 (-1)
- 109. Юлия Стародубцева (Украина) — 680 (-1)
- 127. Дарья Снигур (Украина) — 576 (-2)
- 186. Леся Цуренко (Украина) — 372
- 216. Анастасия Соболева (Украина) — 327 (+10)
- 249. Екатерина Завацкая (Украина) — 285 (-6).
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