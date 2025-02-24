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Костюк официально стала лучшей теннисисткой Украины

24 февраля 2025 15:16
Валерий Ковалевич - Редактор
Костюк опередила Свитолину и Ястремскую в престижном рейтинге
Марта Костюк празднует победу. Фото: instagram.com/martakostyuk/
Валерий Ковалевич - Редактор

Марта Костюк снова вернулась в первую двадцатку спортсменок Женской теннисной ассоциации. Киевлянка опередила в этом рейтинге всех соотечественниц

Серия успешных выступлений позволили Костюк оказаться в топ-20 мирового рейтинга, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Вылет из престижного турнира в ОАЭ на стадии 1/16 не повлияло на рост рейтинга WTA молодой украинской теннисистки Марты Костюк. Она снова вернулась в первую двадцатку международного рейтинга и опередила ближайшую преследовательницу на пять позиций. 

Марта Костюк
Марта Костюк на корте. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Украинки в рейтинге WTA 

По состоянию на конец февраля 2025 года Марта Костюк занимает 19 место в списке лучших теннисисток планеты. Элина Свитолина, которая последние годы борется с травмами, оказалась только на 24 месте. 

Марта Костюк
...и в обычной жизни. Фото: instagram.com/martakostyuk/

В общей сложности сразу 9 украинский спортсменок вошли в рейтинг WTA. При этом только 3 из них добились прогресса за последний месяц. Еще две теннисистки остались на прежних позициях. 

Украинки в списке WTA 

  • 19. Марта Костюк (Украина) — 2279 (+2)
  • 24. Элина Свитолина (Украина) — 1980
  • 44. Даяна Ястремская (Украина) — 1279 (+4)
  • 52. Ангелина Калинина (Украина) — 1110 (-1)
  • 109. Юлия Стародубцева (Украина) — 680 (-1)
  • 127. Дарья Снигур (Украина) — 576 (-2)
  • 186. Леся Цуренко (Украина) — 372
  • 216. Анастасия Соболева (Украина) — 327 (+10)
  • 249. Екатерина Завацкая (Украина) — 285 (-6). 

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