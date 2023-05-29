Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Костюк отримала підтримку від Кулеби після скандалу із Соболенко arrow

Костюк отримала підтримку від Кулеби після скандалу із Соболенко

29 травня 2023 17:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Костюк отримала підтримку від Кулеби після скандалу із Соболенко
Марта Костюк на Rollan Garros. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на міжнародний скандал за участю тенісистки Марти Костюк. Дипломат підтримав спортсменку, яку образила реакція вболівальників під час Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

Дмитро Кулеба вважає, що Марта Костюк мала повне право відмовитися потиснути руку Аріні Соболенко з Білорусі, повідомив дипломат у Twitter.

Читайте також:

Марта Костюк зіграла проти Аріни Соболенко у рамках першого раунду Відкритого чемпіонату з тенісу. Українка поступилася суперниці з Білорусі у двох сетах. Після поєдинку Костюк відмовилася потиснути руку Соболенко, яка лояльно налаштована стосовно чинного в Білорусі режиму.

Марта Костюк
Костюк дотягується до м'яча. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Підтримка України

Часто вболівальників, який спостерігали за цим матчем Rollan Garros із трибуни, освистали Костюк після її відмови від традиційного прощання із суперницею. Тенісистку підтримав глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Людям, які освистали Марту Костюк, необхідно відвідати Бучу, куди російська армія прийшла з Білорусі та винищувала мирне населення. Для того, щоб зрозуміти українську спортсменку, ці вболівальники повинні бігати в укриття щоразу, коли в Білорусі злітає російський літак", — написав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Лондонський "Челсі" вже шукає клуб, у якому Михайло Мудрик зможе продовжити кар'єру.

Півзахисник Віктор Циганков допоможе "Жироні" побити клубні рекорди.

Тренер Томас Тухель може вже сьогодні звільнитися із мюнхенської "Баварії".

Головний тренер "Роми" Жозе Моурінью перейде до іншого клубу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB