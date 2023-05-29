Костюк отримала підтримку від Кулеби після скандалу із Соболенко

Марта Костюк на Rollan Garros. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на міжнародний скандал за участю тенісистки Марти Костюк. Дипломат підтримав спортсменку, яку образила реакція вболівальників під час Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

Дмитро Кулеба вважає, що Марта Костюк мала повне право відмовитися потиснути руку Аріні Соболенко з Білорусі, повідомив дипломат у Twitter.

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Марта Костюк зіграла проти Аріни Соболенко у рамках першого раунду Відкритого чемпіонату з тенісу. Українка поступилася суперниці з Білорусі у двох сетах. Після поєдинку Костюк відмовилася потиснути руку Соболенко, яка лояльно налаштована стосовно чинного в Білорусі режиму.

Костюк дотягується до м'яча. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Підтримка України

Часто вболівальників, який спостерігали за цим матчем Rollan Garros із трибуни, освистали Костюк після її відмови від традиційного прощання із суперницею. Тенісистку підтримав глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Людям, які освистали Марту Костюк, необхідно відвідати Бучу, куди російська армія прийшла з Білорусі та винищувала мирне населення. Для того, щоб зрозуміти українську спортсменку, ці вболівальники повинні бігати в укриття щоразу, коли в Білорусі злітає російський літак", — написав Дмитро Кулеба.

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