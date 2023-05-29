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Костюк получила поддержку от Кулебы после скандала с Соболенко

29 мая 2023 17:30
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Костюк получила поддержку от Кулебы после скандала с Соболенко
Марта Костюк на Rollan Garros. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на международный скандал с участием теннисистки Марты Костюк. Дипломат поддержал спортсменку, которую оскорбила реакция болельщиков во время Открытого чемпионата Франции по теннису.

Дмитрий Кулеба считает, что у Марты Костюк было полное право отказаться пожимать руку Арине Соболенко из Беларуси, сообщил дипломат в Twitter. 

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Марта Костюк сыграла против Арины Соболенко в рамках первого раунда Открытого чемпионата по теннису. Украинка уступила сопернице из Беларуси в двух сетах. После поединка Костюк отказалась пожать руку Соболенко, которая лояльно настроена по отношению к действующему в Беларуси режиму. 

Марта Костюк
Костюк дотягивается до мяча. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Поддержка Украины

Часто болельщиков, который наблюдали за этим матчем Rollan Garros с трибуны, освистали Костюк после ее отказа от традиционного прощания с соперницей. Теннисистку поддержал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 

"Людям, которые освистали Марту Костюк, необходимо посетить Бучу, куда российская армия пришла из Беларуси и истребляла мирное население. Для того, чтобы понять украинскую спортсменку, эти болельщики должны бегать в укрытие каждый раз, когда в Беларуси взлетает российский самолет", — написал Дмитрий Кулеба. 

Напомним, лондонский "Челси" уже ищет клуб, в котором Михаил Мудрик сможет продолжить карьеру. 

Полузащитник Виктор Цыганков поможет "Жироне" побить клубные рекорды. 

Тренер Томас Тухель может уже сегодня уволиться из мюнхенской "Баварии". 

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью перейдет в другой клуб. 

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