Костюк получила поддержку от Кулебы после скандала с Соболенко

Марта Костюк на Rollan Garros. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на международный скандал с участием теннисистки Марты Костюк. Дипломат поддержал спортсменку, которую оскорбила реакция болельщиков во время Открытого чемпионата Франции по теннису.

Дмитрий Кулеба считает, что у Марты Костюк было полное право отказаться пожимать руку Арине Соболенко из Беларуси, сообщил дипломат в Twitter.

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Марта Костюк сыграла против Арины Соболенко в рамках первого раунда Открытого чемпионата по теннису. Украинка уступила сопернице из Беларуси в двух сетах. После поединка Костюк отказалась пожать руку Соболенко, которая лояльно настроена по отношению к действующему в Беларуси режиму.

Костюк дотягивается до мяча. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Поддержка Украины

Часто болельщиков, который наблюдали за этим матчем Rollan Garros с трибуны, освистали Костюк после ее отказа от традиционного прощания с соперницей. Теннисистку поддержал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Людям, которые освистали Марту Костюк, необходимо посетить Бучу, куда российская армия пришла из Беларуси и истребляла мирное население. Для того, чтобы понять украинскую спортсменку, эти болельщики должны бегать в укрытие каждый раз, когда в Беларуси взлетает российский самолет", — написал Дмитрий Кулеба.

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