Марта Костюк поступилася Соболенко у чвертьфіналі турніру в Мадриді

Марта Костюк. Фото: j48tennis

У Мадриді на турнірі серії WTA 1000 пройшла стадія чвертьфіналів. В останньому матчі українка Марта Костю зіграла з першою ракеткою світу Аріною Соболенко.

Костюк за підсумках двох важких сетів поступилася Соболенко — 6:7, 6:7, повідомив портал Новини.LIVE.

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Для Костюк та Соболенко це був третій матч один з одним. До цього Марта двічі поступалася та не взяла у білоруски жодного сету.

В Мадриді вони провели на корті 2 години 33 хвилини, за які Костюк подала два ейси, допустила п’ять подвійних помилок, реалізувала три із 16 брейк-пойнтів.

Соболенко також подала два ейси та зробила п’ять подвійних помилок, але реалізувала три із дев’яти брейків.

У півфіналі турніру Соболенко зіграє проти першої ракетки України Еліни Світоліної.

Тенісистки провели між собою п’ять матчів, з яких Світоліна виграла лише один — в 2020-му році в Страсбурзі, Франція. Минулого року Еліна програла Аріні в Римі на Цинциннаті.

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