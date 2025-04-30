Еліна Світоліна розгромила Учідзіму та вийшла в півфінал турніру WTA 1000

Еліна Світоліна. Фото: j48tennis

В чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 українська тенісистка Еліна Світоліна зіграла з японкою Моюкою Учідзімою. Матч тривав два сети.

Українка перемогла з рахунком 6:2, 6:1, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Перемога Світоліної в Мадриді

Турнір в Мадриді в сезоні 2025 року став найкращим для українки, яка раніше на ньому виступала погано.

У чвертьфіналі Еліна зустрілася з суперницею, яку обіграли в першому колі Олімпійських ігор в Парижі. Цього разу одеситка знову впевнено виграла.

За 54 хвилини на корті Світоліна подала п’ять ейсів, не робила подвійних помилок, та реалізувала п’ять з шести брейків.

Учідзіма лише раз подала навиліт, допустила п’ять подвійних помилок, реалізувала один з трьох брейків.

В півфіналі Світоліна зіграє з переможницею матчу нейтральної білоруски Аріни Соболенко та українки Марти Костюк.

Нагадаємо, раніше в мережу виклали свіже відео з Михайлом Мудриком.

"Манчестер Сіті" витратить величезні кошти на літнього новачка.

Кріштіану Роналду мріє про клубний чемпіонат світу й заради цього покине Саудівську Аравію.

Стало відомо, хто замінить в "Баєрі" Хабі Алонсо після його переходу в "Реал".