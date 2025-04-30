Элина Свитолина разгромила Учидзиму и вышла в полуфинал турнира WTA 1000

Свитолина легко пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде
В четвертьфинале турнира серии WTA 1000 украинская теннисистка Элина Свитолина сыграла с японкой Моюкой Учидзимой. Матч продолжался два сета.
Украинка победила со счетом 6:2, 6:1, сообщил портал Новини.LIVE.
Победа Свитолиной в Мадриде
Турнир в Мадриде в сезоне 2025 года стал лучшим для украинки, которая ранее на нем выступала плохо.
В четвертьфинале Элина встретилась с соперницей, которую обыграла в первом круге Олимпийских игр в Париже. На этот раз одесситка снова уверенно выиграла.
За 54 минуты на корте Свитолина подала пять эйсов, не делала двойных ошибок, и реализовала пять из шести брейков.
Учидзима лишь раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок, реализовала один из трех брейков.
В полуфинале Свитолина сыграет с победительницей матча нейтральной белоруски Арины Соболенко и украинки Марты Костюк.
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