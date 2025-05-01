Марта Костюк уступила Соболенко в четвертьфинале турнира в Мадриде

Марта Костюк. Фото: j48tennis

В Мадриде на турнире серии WTA 1000 прошла стадия четвертьфиналов. В последнем матче украинка Марта Костюк сыграла с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

Костюк по итогам двух тяжелых сетов уступила Соболенко — 6:7, 6:7, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Костюк провела сложный матч с Соболенко

Для Костюк и Соболенко это был третий матч друг с другом. До этого Марта дважды уступала и не взяла у белоруски ни одного сета.

В Мадриде они провели на корте 2 часа 33 минуты, за которые Костюк подала два эйса, допустила пять двойных ошибок, реализовала три из 16 брейк-пойнтов.

Соболенко также подала два эйса и совершила пять двойных ошибок, но реализовала три из девяти брейков.

В полуфинале турнира Соболенко сыграет против первой ракетки Украины Элины Свитолиной.

Теннисистки провели между собой пять матчей, из которых Свитолина выиграла лишь один — в 2020-м году в Страсбурге, Франция. В прошлом году Элина проиграла Арине в Риме и на Цинциннати.

Напомним, в сети появилось новое видео, где Михаил Мудрик в Лондоне на своём элитном авто.

"Манчестер Сити" купит звёздного футболиста на следующий сезон за огромные деньги.

Португалец Криштиану Роналду в 40 лет мечтает сыграть на клубном чемпионате мира и поэтому сменит клуб.

Стало известно, кто заменит в "Байере" Хаби Алонсо — испанский тренер возглавит мадридский "Реал".