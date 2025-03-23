Марта Костюк розгромила Блінкову та вийшла у четверте коло турніру WTA Маямі

Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

На турнірі серії WTA 1000 в Маямі пройшли матчі третього кола. На цій стадії виступили українки Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Костюк у своєму матчі зіграла з росіянкою Анною Блінковою, повідомив портал Новини.LIVE.

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Костюк підійшла до матчу на 29-му місці в рейтингу WTA, тоді як Блінкова була 85-ю.

Костюк була фавориткою й очікувано здобула перемогу над росіянкою з рахунком 6:2, 6:1.

Матч тривав одну годину, за які Костюк зробила п’ять ейсів, зробила три подвійні помилки та використав п’ять із семи брейків.

Блінкова ейсів не подавала, допустила чотири подвійні помилки та реалізувала один з трьох брейк-пойнтів.

У четвертому колі Костюк зіграє з переможницею матчу між росіянкою Анной Калінской та четвертої ракетки світу Джессіки Пегули з США. Раніше ці тенісистки двічі грали і обидва рази виграла американка.

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