Марта Костюк разгромила Блинкову и вышла в четвертый круг турнира WTA Майами

Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

На турнире серии WTA 1000 в Майами прошли матчи третьего круга. На этой стадии выступили украинки Элина Свитолина и Марта Костюк.

Костюк в своем матче сыграла с россиянкой Анной Блинковой, сообщил портал Новини.LIVE.

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Костюк подошла к матчу на 29-м месте в рейтинге WTA, тогда как Блинкова была 85-й.

Костюк была фавориткой и ожидаемо одержала победу над россиянкой со счетом 6:2, 6:1.

Матч длился один час, за которые Костюк сделала пять эйсов, совершила три двойные ошибки и использовала пять из семи брейков.

Блинкова эйсов не подавала, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один из трех брейк-пойнтов.

В четвертом круге Костюк сыграет с победительницей матча между россиянкой Анной Калинской и четвертой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США. Ранее эти теннисистки дважды играли и оба раза выиграла американка.

Напомним, портал Новини.LIVE проведет прямую трансляцию ответного матча Лиги наций Бельгия — Украина.

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