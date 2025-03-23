Свитолина уверенно победила на турнире в Майами

Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: Jonathan Hui-Imagn Images

В США продолжается престижный турнир WTA, на котором выступают украинские теннисистки. Одна из них продолжает свой путь по сетке соревнования.

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила в матче третьего круга турнира WTA 1000 в Майами, пишет портал Новини.LIVE.

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Соперницей украинки была чешская теннисистка Каролина Мухова. Для победы понадобилось три сета.

Свитолина против Муховой

Матч Элины Свитолиной против Каролины Муховой завершился со счетом 6:2, 3:6, 6:2. Всего он длился 2 часа 5 минут.

Таким образом Свитолина выиграла третью личную встречу против чешской спортсменки, пока что украинка имеет стопроцентный результат в этом противостоянии.

Следующей соперницей украинской теннисистки станет победитель пары Ига Швьонтек — Элиза Мертенс.

Напомним, сборная Украины сегодня сыграет второй поединок против сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций. Портал Новини.LIVE проведет онлайн-трансляцию поединка.

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